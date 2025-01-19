深水埗劏房婦疑觸電亡｜機電：疑電力線路故障致電熱水爐漏電肇禍

一名44歲女子昨日（18日）被發現倒斃在深水埗基隆街劏房住所，丈夫質疑與觸電有關。機電署今晚（19日）回覆查詢時表示，懷疑涉事單位電熱水爐的金屬外殼，因單位內電力線路故障而漏電，致女事主在觸碰電熱水爐外殼時觸電。署方正深入調查事故成因，並已向該單位截電，要求業主檢查及確認單位電力裝置安全後，才可恢復。



一名44歲女子昨日（18日）被發現倒斃在深水埗基隆街劏房住所。丈夫估計她在漏電情況下觸碰到電熱水爐，並引述機電署指懷疑單位漏電無跳掣引致意外。（馬耀文攝）

機電署表示，就深水埗基隆街142號8樓一單位懷疑發生電力事故，機電工程署1月18日早上，已派員到場調查。人員初步懷疑電熱水爐的金屬外殼，因單位內電力線路故障而出現漏電情況，導致有關女子在觸碰電熱水爐外殼時觸電。署方正進行深入調查，以確定事故成因。

機電署人員已截斷有關單位的供電，並向業主發出改善通知書，要求業主聘請註冊電業承辦商檢查及確認單位內所有電力裝置安全後，才可恢復供電。

包租婆收到其他租客通知有漏電，翌日上門揭發女租客暈倒浴室，於是報警。（馬耀文攝）

事發在昨日（18日）清晨6時許，深水埗基隆街142號一名趙姓44歲女子在單位內暈倒，當場證實身亡。案件列作「屍體發現」處理，死因有待驗屍確認。

現場為「一劏四」劏房單位，每戶百多二百呎，44歲姓趙女死者住其中一劏房。其丈夫方先生今日（19日）到上址打點太太身後事。據他所知，前晚（17日）劏房住戶通知包租婆有漏電情況，翌日包租婆上門就揭發太太暈倒。方先生估計，太太觸及電熱水爐觸電而亡，並引述機電署指，懷疑單位漏電沒有跳掣。

消息稱，死者結婚超過20年，與丈夫數年前開始分居，但雙方仍保持聯絡。據悉，死者近期患上急性咽喉炎，早前曾往內地接受藥物治療。

另外兩劏房鄰居浴室，前晚 （17日）亦懷疑有漏電情況，住戶通知業主跟進，但當時業主未能與死者聯絡，直至翌日早上才揭發事件。據了解，業主於2007年購入整個單位，至今並無就電力進行維修或檢查，主電箱位處死者的劏房內，事後該處有跳掣情況。