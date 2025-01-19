深水埗劏房婦疑觸電亡｜兩鄰居劏房同漏電　業主置業18年從未維修

一名44歲女子，昨日（18日）被發現倒斃在深水埗基隆街劏房住所。機電署懷疑單位內電力線路故障，電熱水爐的金屬外殼漏電，令女事主觸電。消息稱，死者獨居，近日患上急性咽喉炎。前晚（17日）其兩個劏房鄰居單位，同樣出現漏電情況，業主接報後當晚聯絡事主無果，翌日上門才揭發慘劇。據悉，業主買入整個單位18年，從未就電力系統維修或檢查。



前日（17日）包租婆收到其他租客通知有漏電，翌日（18日）上門揭發女租客暈倒浴室，於是報警。（馬耀文攝）

據了解，姓趙（44歲）女死者結婚超過20年，數年前開始因經濟問題，與丈夫分居；趙婦於2022年開始獨自租住上址，夫婦二人仍然保持聯絡。近日，趙婦患上急性咽喉炎，本月9日曾往內地接受藥物治療。

消息稱，現場為「一劏四」劏房單位。趙婦的另外兩間劏房鄰居，前晚 （17日）浴室亦有漏電。當晚8時左右，其中一名鄰居洗澡期間輕微觸電，其後向另一劏房鄰居求助，借用對方浴室洗澡期間，再度輕微觸電，遂立即通知業主跟進。業主其後嘗試聯絡死者無果，直至翌日早上上門，才揭發事件。

據悉，業主於2007年購入整個單位，至今並無就電力系統進行維修或檢查。主電箱位處死者的劏房內，事後該處有跳掣情況。

一名44歲女子昨日（18日）被發現倒斃在深水埗基隆街劏房住所。丈夫估計她在漏電情況下觸碰到電熱水爐，並引述機電署指懷疑單位漏電無跳掣引致意外。（馬耀文攝）

事發在昨日（18日）清晨6時許，深水埗基隆街142號一名趙姓44歲女子在單位內暈倒，當場證實身亡。案件列作「屍體發現」處理，死因有待驗屍確認。

死者丈夫方先生今日（19日）到上址打點太太身後事。據他所知，前晚（17日）劏房住戶通知包租婆有漏電情況，翌日包租婆上門就揭發太太暈倒。方先生估計，太太觸及電熱水爐觸電而亡，並引述機電署指，懷疑單位漏電沒有跳掣。

機電署表示，初步懷疑電熱水爐的金屬外殼，因單位內電力線路故障而出現漏電情況，導致有關女子在觸碰電熱水爐外殼時觸電。署方正進行深入調查，以確定事故成因。機電署人員已截斷有關單位的供電，並向業主發出改善通知書，要求業主聘請註冊電業承辦商檢查及確認單位內所有電力裝置安全後，才可恢復供電。