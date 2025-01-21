大角咀勝和3男麵店捱斬內情曝光　疑與冬至翌日山林道襲擊案有關

大角咀今日（21日）凌晨發生傷人案，3名男子在油渣麵店用膳期間中伏捱斬，兩人浴血送院。據了解，兩名傷者為朋友關係，有勝和黑社會背景，懷疑斬人事件與去年冬至翌日（12月22日）尖沙咀山林道襲擊案有關。當日兩幫分別新義安及勝和黑社會成員先在樓上吧互相推撞，再到街頭爭執，新義安男子揸車撞到數名勝和成員。



案發現場為大角咀英記油渣麵。事發後店內相當凌亂，血花四濺。店內設有閉路電視，警員正調查事發組過。(李家傑攝)

去年冬至翌日（12月22日）早上，兩幫分別新義安及勝和黑社會成員，在尖沙咀山林道消遣，期間一名有新義安背景、身穿灰色外套的男子被指「眼超超」，引起同場一班勝和人士不滿。雙方初生口角，繼而動武，互相推撞，掀起混戰。兩幫人士由樓上吧爭執至樓下街頭，灰衫男的新義安同門驅車離開時遇到阻撓，繼續踩油離開，撞倒勝和人士。

事發後約一個月，今日（1月21日）3名有荃灣勝和背景的男子，凌晨1時半左右在大角咀麵店用膳期間，突然被5名惡漢衝入店內斬手腳。31歲吳男與27歲黎男浴血，27歲余男則閃避扭傷。據了解，傷者曾經與觀塘新義安成員起爭執，涉及冬至翌日山林道襲擊事件。

冬至翌日襲擊案

私家車高速駛至，眾人爭相走避，有人被撞飛，凌空翻騰360度後倒地。（讀者提供）

去年12月22日上午7時許，一名黑社會新義安背景男子與另外兩名朋友到山林道4號恆貿商業中心一間樓上吧找朋友，期間因目光問題，被3名在酒吧消遣飲酒的勝和男用手襲擊。

新義安男被襲擊後離開酒吧，其後持刀返回酒吧，有女酒客被嚇至相擁緊抱，瑟縮一角；其後酒吧駐場保安沒收搶走武器，同時將有關人等趕出酒吧。3名勝和男尾隨，兩批人士樓上酒吧爭執至樓下山林道路面。被捕人駕車離開時，勝和人士企圖攔路但不成功。私家車高速駛至，眾人爭相走避，有人被撞飛，凌空翻騰360度後倒地。

警方將案件列作襲擊致造成身體傷害、公眾地方管有攻擊性武器、非法集結及被通緝人士發現，交由油尖警區反黑組第二隊負責調查，鎖定兩批人士的身份，通緝涉案總共6名男子，並於12月27日在觀塘區將駕車的20歲姓呂男子拘捕。