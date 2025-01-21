黑幫工廈賭場24小時營運　4個月外圍賭注$3.9億　警拘主腦等12人

警方搗破一個由黑社會操控的非法賭博集團，有人租用長沙灣、荃灣的工廈單位作24小時營運，招攬本地賭客，並利用多個非法本地網站，提供百家樂、賽馬及球賽等賭博，收取外圍投注。警方檢獲的投注記錄，揭發去年10月至今，集團收受面值高達3.9億賭注。



行動中，警方拘捕12人（22至76歲），當中6人為集團主腦及骨幹成員、6人為戶口持有人，合共管有15個銀行帳戶，涉清洗約5,000萬元犯罪得益。



警方搗破一個由黑幫經營的地下賭場，檢獲大批犯案手提電話、手提電腦、平板電腦。（陳浩然攝）

地下賭場工廈單位24小時營運 供百家樂、賽馬及球賽賭博

警方發現一個活躍本港，由黑社會操控非法賭博集團，情報顯示該集團涉嫌利用本地工廈單位，作為營運中心，招攬本地賭客。並利用多個非法本地網站，收取外圍投注。

警方有組織罪案及三合會調查科總督察胡瀟瀟指，非法賭博平台營運中心24小時運作，中心設備齊全，為犯罪集團用來處理充值、出錢、入錢及客戶服務地點。集團分工明細，會透過社交平台，短訊及手機應用程式，作宣傳招攬賭客。據悉，賭博網站提供百家樂、賽馬及球賽等賭博。

警方有組織罪案及三合會調查科聯同財富情報及調查科，昨日（20日）開始展開「鳥林」行動，突擊搜查位於荃灣、長沙灣3個工廈單位，拘捕6人包括集團主腦，骨幹成員，涉嫌干犯「營辦處所作收受賭注用途」、「收受賭注」、「推廣或便利非法收受賭注」及「洗黑錢」罪。被捕人部分持有黑社會背景，及報稱無業。

另外，警方在今日（21日）清晨，亦以涉嫌「洗黑錢」罪名，拘捕6名戶口持有人，分別為3名本地男子、一名持香港身份證的非華裔男子、兩名本地女子。他們涉嫌協助集團開設銀行戶口，為集團於過去幾個月，清洗約5,000萬元犯罪得益。所有被捕人士正被扣留調查。行動仍在進行中，警方不排除拘捕更多人。

4個月收$3.9億元賭注 15個戶口清洗$5,000萬

警方在現場檢獲111部犯案的手提電話、10部手提電腦、兩部平板電腦、200張電話卡、大量銀行咭、銀行文件，以及3萬元現金。警方亦檢獲集團外圍投注記錄，記錄由去年10月至今，收受面值3.9億元賭注；以及超過530名銀行戶口持有人資料，以上持有人持有超過1,500個戶口。

財富情報及調查科高級督察吳欣晃指，犯罪集團在運作賭博網站期間，操控不同銀行戶口，並且提供予非法投注人士，進行換分數投注。當中有6個戶口涉嫌於2024年5月份至10月份期間，收取網上非法賭博款項。6名戶口持有人，合共有15個銀行帳戶，帳戶除了收受賭博款項之外，亦收取3宗詐騙案件的受害人騙款，接收近5,000萬元犯罪得益。警方會繼續追查犯罪集團運作的網站，用來操控銀行戶口的款項，調查資金來源去向。

警方有組織罪案及三合會調查科總督察胡瀟瀟（左)及財富情報及調查科高級督察吳欣晃(右）交代案件。（陳浩然攝）

警方呼籲，切勿租出、借出、賣出戶口予任何人，處理不明來歷資產及金錢。洗黑錢為嚴重罪行，根據香港法例第455章，一經定罪可被判監14年及罰款500萬元，而過去2024年1月至11月期間，有超過9千人因為洗黑錢及詐騙被捕，比前年同期增加19%，當中有7,000人為戶口持有人佔75%。

警方已就同類案件，向律政司徵詢意見，商討加重刑罰，增加阻嚇性。由2023年10月至今，有45名人士因租借賣戶口，就洗黑錢案件被法庭定罪時，加重刑罰，刑期包括增加3個月至13個月不等。