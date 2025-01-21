海關連破兩宗航空旅客販毒案　檢$920萬K仔　共拘3男涉收酬運行李

海關機場課人員一連兩日 （19至20日）偵破兩宗航空旅客販毒案，分別從馬來西亞吉隆坡及瑞士蘇黎世飛抵本港的寄艙行李內，檢獲約20公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），市值約920萬港元。



兩宗案件中，海關拘捕3名男子，包括一名29歲外籍男子及兩名本地男子（31至41歲）。據悉，當中兩人涉收取5,000至3萬元報酬運毒。



海關檢獲約20公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），市值約920萬港元。（王譯揚攝）

首宗案件發生於1月19日，海關機場課人員在香港國際機場截查一名從馬來西亞吉隆坡，飛抵本港的男子。海關人員利用X光機檢查寄艙行李時，發現有可疑影像，於是進行更深入搜查。人員其後發現在該行李箱內部拉鍊下，藏有9包以錫紙及碳紙包裝，藏約6公斤懷疑氯胺酮。海關人員隨即拘捕該名29歲外籍男子，他報稱為學生，收取5,000元報酬，他被控一項「販運危險藥物罪」，明日（ 22日）於西九龍裁判法院提堂。

第二宗案件發生於昨日（20日），海關截查從瑞士蘇黎世飛抵本港兩名男旅客，人員檢查寄艙行李時，同樣在行李箱內部拉鍊底下，有28個以錫紙包裝及以碳紙覆蓋的密實袋，內藏14公斤懷疑氯胺酮。兩名被捕本地男子，分別31及41歲，報稱地盤工人以及船長，其中一人報稱收取3萬元報酬，另一人報稱無酬，案件仍然調查中。

海關表示，會一如既往透過風險管理及使用先進儀器，防止毒品流入本港。海關呼籲，市民應提高警覺，切勿貪圖金錢或任何利誘而參與販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬非常嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線1828080，或透過舉報罪案專用電郵賬戶：crimereport@customs.gov.hk舉報懷疑販毒活動。