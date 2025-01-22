大地任我行｜元朗Benz無視途人剷行人路　警將控64歲男不小心駕駛

周一（20日）網上瘋傳一段車cam片，顯示一輛平治私家車在元朗鳳攸北街，無視正等候過馬路的途人，由行人過路處「直剷」行人路行駛，途人連忙走避，尾隨車輛目擊者亦不禁「嘩」一聲驚呼，有網民直斥司機行為屬「危駕」。



警方今日（22日）表示，留意到近日網上流傳一段短片，片段中顯示1月20日下午約4時45分，一輛沿鳳翔路右轉入鳳攸北街的私家車，涉嫌左轉駛上行人路，其間令途人向兩邊走避。新界北總區交通調查隊人員主動調查案件，經深入調查後，將控告一名64歲姓陳男司機，涉嫌「不小心駕駛」。



涉事平治私家車由元朗鳳翔路右轉入鳳攸北街。（車cam L（香港群組）/家健）

警方嚴厲譴責違例司機不負責任的駕駛行為，除了妄顧行人安全構成危險，更往往是引致嚴重交通意外的原因，警方必定嚴正執法，絕不姑息。根據香港法例第374章《道路交通條例》，任何人在道路上不小心駕駛汽車，一經定罪，最高刑罰為罰款5000元及監禁6個月。

涉事平治私家車由元朗鳳翔路右轉入鳳攸北街。（車cam L（香港群組）/家健）

由網民上載的車cam片段見到，事發在周一（20日）下午約4時45分，涉事深色平治私家車，由鳳翔路右轉入鳳攸北街。當時有兩名途人站在鳳攸北街路口行人過路處附近，惟私家車無視該兩人，剛轉入鳳攸北街後便收慢「打燈」，然後左轉駛上行人路。

面向平治的男途人驚見該車駛近自己，連忙退避，並提醒另一名未有察覺私家車駛近的途人走避。原本正在行人路上步行的雀鳥，亦立即飛走。片段至此結束，未有拍攝到平治私家車最後駛往何處。