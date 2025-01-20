大地任我行．有片｜元朗Benz無視途人打燈駛上行人路　網斥：危駕

元朗驚現私家車「大地任我行」一幕。一輛平治私家車轉入鳳攸北街後，無視正等候過馬路的途人，由行人過路處燈「直剷」行人路行駛，途人連忙走避，尾隨車輛目擊者亦不禁「嘩」一聲驚呼。片段引起熱議，有網民斥平治司機危險駕駛，籲向警方舉報。



涉事平治私家車由元朗鳳翔路右轉入鳳攸北街。（車cam L（香港群組）/家健）

由網民上載的車cam片段見到，事發在今日（20日）下午約4時45分，涉事深色平治私家車，由鳳翔路右轉入鳳攸北街。當時有兩名途人站在鳳攸北街路口行人過路處附近，惟私家車無視該兩人，剛轉入鳳攸北街後便收慢「打燈」，然後左轉駛上行人路。

面向平治的男途人驚見該車駛近自己，連忙退避，並提醒另一名未有察覺私家車駛近的途人走避。原本正在行人路上步行的雀鳥，亦立即飛走。片段至此結束，未有拍攝到平治私家車最後駛往何處。

涉事平治私家車由元朗鳳翔路右轉入鳳攸北街。（車cam L（香港群組）/家健）

影片吸引大批網民觀看，有人問平治司機「想去邊」，亦有人斥「而家d（啲）人揸車真係好痴線」、「越嚟越癲」、「打橫行」。更多網民指出該司機已涉嫌危險駕駛，呼籲車cam片主向警方舉報事件。

▼2024年11月18日九龍灣私家車行人路危險駕駛▼



翻查資料，去年11月18日下午，一名女子在九龍灣駕私家車，駛上常悅道與宏照道交界、零碳天地對開行人路，前行約20米後才駛回馬路。當時行人路上人來人往，有目擊者拍下事發經過上載到社交平台，炮轟司機「唔知識唔識揸車」。警方兩日後表示已拘捕涉案36歲姓劉女司機，控以一項危險駕駛罪；涉事私家車亦被扣留在九龍灣汽車扣留中心作檢驗。