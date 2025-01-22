元朗命案．天眼直擊｜白衣男遇伏擊　跑走後折返　被斬多刀倒血泊

元朗今日（22日）發生謀殺及傷人案，網上流傳事發時的閉路電視影片，可見24歲男死者偕3友在喜業街喜業工廠大廈對開準備登上新界的士離開，詎料有4輛車先後包抄攔截，至少13名刀手從各車下車後，持刀追斬24歲男死者及28歲同行男子。兩事主分頭逃走，群煞亦兵分兩路追斬。



其後，身穿白衣的男事主折返，欲躲進的士暫避，再被刀手連斬幾刀，他跌坐地上，全身浴血，群煞之後登車離開，但其中一名刀手在車輛駛近事主時，再度下車以刀狂斬其背部。白衣事主最後倒臥血泊，全無反應。另一影片可見，兩名同行女子上前查看白衣男的情況。



4輛車先後到場包抄攔截兩名事主，其後有約10多名刀手下車追斬兩人。（網上影片截圖）

閉路電視片段可見，當時遇襲的兩名男子正與另外兩名女子離開工廈，詎料有4輛車先後到場包抄攔截，正當白衣男登上的士時，4輛私家車約13名刀手隨即下車，分別追斬兩人。兩名事主分頭逃走，有約6名刀手圍着的士追斬白衣男，白衣男則「跳車」向左方跑走，另一名黑衫男見狀後，隨即往右方拔足逃跑，有約5名刀手從黑色私家車下車追斬。

另外，兩名女子見狀後亦跑回工廈內，其中一名白衣女曾一度被推跌坐在地上；而綠的司機則不慌不忙地下車關上車門。約半分鐘後，被追斬的白衫男竟再回頭折返工廈，並嘗試打開的士車門欲登車逃走，有兩名刀手見狀上前向其連斬數刀，再登車逃去，白衫男則傷重坐在地上。此時，一輛黑色私家車在駛走時突然停下，有刀手再落車「補刀」向白衫男背部狂斬5刀，白衣事主最後倒臥血泊之中。

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白衣男子倒臥血泊中。(網上影片截圖)

現場消息指，凌晨5時許，死者、傷者及兩名女子於樓上無牌酒吧消遣過後，甫離開工廈，4部車突然駛至將他們「閘停」，多名刀手落車，不由分說向兩事主亂刀施襲，他們負傷逃跑至宏業西街，但其中死者疑曾折返，結果在工廈門外不支倒地。

警方封鎖現場調查。（蔡正邦攝）

陳姓24歲男死者身中多刀，送院後不治。消息指，死者有黑社會勝和背景，活躍於元朗南邊圍，暱稱「師父仔」。他於凌晨1時許與28歲鄭姓男友人及另兩名女友人，到工廈樓上一間無牌酒吧消遣，離開時疑至少6名疑人持刀亂斬，刀手逞兇後登車逃去。

據知，28歲傷者亦中刀送院，送院時清醒，現情況穩定，他聲稱沒有黑社會背景，亦無欠債或與人結怨。警方正循多方面追查死者是否與人有恩怨而埋下殺機。