有片｜尖沙咀酒吧群煞「曬馬」變大亂鬥　遭刀斬凳推一仆一碌敗走

黑幫衝突時有發生，廝殺火併無日無之，網上今日（22日）再度流傳兩段酒吧的閉路電視影片，顯示在1月12日清晨時分於一間酒吧內發生毆鬥傷人案。片中可見，先有約20名男子魚貫進入酒吧內疑「曬馬」，擠進一處鏡頭沒拍攝得到的位置，相隔1分多鐘，再有約7名男子加入。遭群煞包圍、在酒吧內的另一批男子突然發難，有人擸起酒吧的凳充作盾牌推向群煞，並取出疑似牛肉刀還擊，酒吧內瞬間變成大亂鬥，群煞被迫敗走離開，「一仆一碌」逃出酒吧。



據知，兩批人分別是勝和及新義安人馬，疑較早前在酒吧內起爭執，之後演變成毆鬥，雙方均有人「掛彩」受傷。



群煞「較腳」逃出酒吧。(網上影片截圖)

據了解，事發於1月12日清晨6時許，警方接報金巴利道君怡酒店外有人身受刀傷，到場調查後發現一名32歲男子右後膊中刀，傷口長兩吋，他拒絕送院。據知傷者有勝和背景，暱稱「阿昇」，活躍於佐敦，追隨頭目「左口」。

經查問後，傷者承認較早前於金巴利道35至35A金巴利中心一樓上酒吧飲酒，但拒絕透露受傷原因。人員登門調查後，發現酒吧內有打鬥痕跡，初步相信早前一批勝和人士及另一 批新義安人士於場內分兩枱飲酒，及後雙方於場內爭執。據知，勝和其後「吹雞」召來20多人上門「曬馬」，與新義安人士爆發衝突，勝和人反遭新義安持刀狂斬，結果雙方均有人受傷，當中包括阿昇。

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網上流傳的兩條影片長約5至7分鐘，相信都是屬於涉事酒吧的閉路電視所拍攝。片中所見，先有一批為數約20人的男子乘搭升降機及經後樓梯到達酒吧，部分人戴口罩及戴手套，亦有人沒有遮掩臉龐，他們魚貫而入，包圍酒吧一處鏡頭未拍攝到的角落。約1分鐘後，另一批約7人亦尾隨其後，搭升降機登門入內。但影片未見他們有手持武器。

遭到包圍的另一方人馬隨即施襲，有人擸起酒吧的凳推向群煞，亦有多人取出疑似牛肉刀施襲，不斷向群煞揮刀，亦有人取來座地燈充當武器揮舞，企圖將他們迫出門外。群煞紛紛「較腳」逃出酒吧，但疑有人留了下來，結果遭到眾人圍毆，跌坐在舞台上，再被人亂刀狂斬，他最後突出重圍逃去。持刀斬人的人馬其後亦「散水」離場。

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另一影片可見，群煞被追斬凳推後，紛紛經後樓梯逃去，其間「一仆一碌」，有人在電梯大堂失平衡跌倒，壓向同行人士，亦有人拉着同伴衣領將他拖走。持刀一方曾追出，但對方已不見蹤影，有刀手疑手部受傷流血，地下血迹斑斑。