元朗命案．內情｜死者「師父仔」跟勝和兩大佬　與新義安早生嫌隙

元朗喜業街今日（22日）發生謀殺及傷人案，年僅24歲的男子偕友在樓上吧消遣後，準備上的士離開時，眾刀煞駕車包抄，亂刀追斬，事主身中多刀倒臥血泊，送院後不治。暱稱「師父仔」的死者人在江湖，自然恩怨纏身，他遇襲的原因仍有待調查，但有消息人士透露，他共追隨兩名勝和頭目，其中一人近日與新義安人士有糾紛，並引發1月12日尖沙咀樓上吧毆鬥事件；師父仔亦早於2023年曾與新義安的人在元朗喜業街樓上吧有過衝突。



白衣男子倒臥血泊中。(網上影片截圖)

+ 1

消息人士指出，24歲陳姓死者暱稱「師父仔」，有勝和背景，主要盤踞於南邊圍。同時，他亦與佐敦勝和頭目「左口」門生「Mary」有關連。

今次的殺人血案，在江湖上引起巨大轟動，何以一個「𡃁仔」會被亂刀斬死。消息人士透露，「左口」人馬較早前與屯門、尖沙咀兩派系新義安人士之間發生糾紛，最終引發今年1月12日的尖沙咀樓上吧大混戰。

+ 2

當日清晨近6時，「左口」人馬找來20多人帶同架生，到尖沙咀金巴利道樓上吧，向正在飲酒跳舞的新義安「曬馬」，怎料對方早有準備，竟攜刀消遣，遭勝和重重包圍後，即揮刀施襲，演變成大亂鬥，結果兩敗俱傷。雖然師父仔當日無份參與，但他與左口派系有往來，以致兩黑幫之間的恩怨，疑為今次謀殺案埋下伏線。

另外，師父仔與新義安人馬亦早已結怨。師父仔出事前，在喜業街喜業工廠大廈4樓的無牌吧消遣，該場所由元朗南邊圍和勝和頭目「阿南」打理。而早在2023年11月25日，該無牌吧曾發生一場勝和及新義安之間的毆鬥事件，消息指師父仔當日亦在場。翻查資料，事源於一名新義安背景的21歲男子於上址消遣時，疑因眼神問題與勝和人馬起爭執，結果被人打了一頓。兩黑幫產生嫌隙，有份參與的師父仔自然亦成為眼中釘。

至於今次斬殺師父仔的動機，據知警方仍循多方面調查，相信必然涉及黑社會恩怨情仇，已向各方人馬「埋手」嘗試理清事件全貌，並追緝在逃刀手歸案。

2023年11月25日，元朗喜業街喜業工廠大廈4樓一間酒吧內十多名男女爭執打鬥，當中有人持刀。站在最後方的白衣牛仔褲男子，據知為師父仔。

▼1月22日元朗謀殺及傷人案▼