跨部門屯門反私煙宣傳　巡屋邨派單張籲舉報買賣活動

香港海關一連兩日（21日和22日）聯同多名屯門區區議員和多個政府部門，進行聯合反私煙宣傳活動，巡視區內多個公共屋邨，設立攤位派發單張，向市民傳遞反私煙訊息，鼓勵舉報懷疑買賣私煙活動。



海關一連兩日（21日和22日）聯同多名屯門區區議員和多個政府部門進行聯合反私煙宣傳活動。（海關提供）

活動中，海關與多位屯門區區議員、衞生署控煙酒辦公室、警務處及房屋署在屯門蝴蝶邨、湖景邨、和田邨、欣田邨、安定邨及友愛邨進行跨部門反私煙宣傳活動。其間，海關人員除於屋邨範圍內巡查外，亦擺設攤位向居民派發宣傳單張及講解反私煙訊息，並鼓勵他們向海關舉報懷疑買賣私煙活動。

海關呼籲年輕人，特別是學生，切勿以身試法買賣私煙或派發私煙傳單，以免留下案底影響前途。海關會繼續根據風險評估、情報分析和採取從源頭堵截的策略，加強打擊私煙活動。如發現有公屋單位涉及私煙罪行，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。

海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），任何人不得分發任何形式的吸煙產品廣告（包括任何傳單），違例者最高可被罰款港幣5萬元。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。