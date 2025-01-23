海關截青衣漁船檢$6700萬私煙 4男被捕周五提堂
撰文：凌逸德
出版：更新：
海關昨日（22日）凌晨在青衣對開海面破獲一宗大型走私香煙案件，截查一艘可疑漁船，其後人員在船艙內檢獲約1,500萬支懷疑私煙，估計市值約6,700萬元，應課稅值約4,900萬元。
海關拘捕4名非本地男子，年齡介乎32歲至60歲，已被落案控以「輸入未列艙單貨物」罪，明日（24日）在西九龍裁判法院提堂。海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。
海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。
市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。
東區走廊4車相撞釀2傷 外籍鐵騎士受傷坐地有片｜八鄉貓貓疑私家車底跌出捱輾痛苦掙扎 網民痛心籲司機留神沙頭角公路貨車翻側交通受阻 司機受傷一度被困元朗命案︱4男被捕 兩人泰國被拒入境 警：涉積怨及感情糾紛