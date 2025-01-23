元朗命案︱4男被捕　兩人泰國被拒入境　警：涉積怨及感情糾紛

元朗喜業街周三（22日）清晨的謀殺及傷人案，一名有黑社會「和勝和」背景的24歲姓陳男子，離開喜業工廠大廈一間無牌酒吧後，遭多人駕車持刀包抄，亂刀斬死。泰國傳媒報道，其中兩名被通緝男疑犯，在曼谷的素萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）被拒入境，今日由香港警方帶回港。



警方今晚交代案情時，昨日及今日有4名涉案男子落網，並在一名疑犯住所檢獲672粒懷疑「太空油毒品」煙彈。據悉，其中3人案發後買機票潛逃泰國，警方及時在香港機場截獲1人，通報泰國當局後，另2人亦在曼谷機場被拒入境。初步相信，兇案涉及積怨及感情糾紛，惟確實動機仍有待調查。由於案件兇殘，警方昨日起會一連5日展開「犁庭掃穴」反黑行動，不排除有更多人被捕。



兩名在泰國落網的疑犯被當局拒絕入境，今日（23日）乘坐航機回港被捕。

新界北總區刑事總部署理高級警司鄧翊几表示，昨日（22日）凌晨約5時30分，警方接報指死者及傷者與朋友，在元朗工業區宏業西街一間酒吧消遣完離開時，一班蒙面持刀男子，由4輛私家車落車，追斬兩名事主，其後逃去。其中一名24歲本地男子，身上有多處刀傷，送院搶救後不治，死因有待法醫解剖驗屍確定。另一名28歲男傷者，背部及手中刀，情況穩定。

新界北總區刑事部透過情報收集及翻查大量閉路電視片段，迅速鎖定多名行兇者身份。先於昨午3時，在屯門拘捕一名27歲本地男子，他涉嫌「謀殺」及「有意圖傷人」；人員在其住所檢獲672粒懷疑「太空油毒品」煙彈。調查顯示，昨日案發後，部分疑兇購買機票逃離香港。同日傍晚約6時，人員亦在機場及時拘捕一名29歲本地男疑犯。

兩名在泰國落網的疑犯被當局拒絕入境，今日（23日）乘坐航機回港被捕。

同時，警方亦掌握另外兩名20及21歲男疑犯資料，得知他們同日較早時間乘搭飛機離港前往曼谷。警方立即透過警務協助機制，通報泰國有關當局。該兩人昨日抵達曼谷機場後，即被拒絕入境，今午乘航機回港，下午7時半在香港機場被捕。

被捕4名本地男子（20至29歲），全部報稱無業，有三合會背景，正被扣查。初步調查相信，4人均為兇徒，他們與其餘在逃人士，同屬一個活躍新界區的黑社會幫派，初步相信涉及以往積怨及感情糾紛，確實動機仍有待調查，拘捕行動仍在繼續。

警方正追緝其他涉案人士，呼籲任何人如果目睹案件發生或有資料提供，請致電3661-3356與新界北總區重案組第一A隊調查人員聯絡。鑑於此案行兇手法兇殘，犯案情節極度惡劣，警方於2025年1月22日於全港展開一連5日代號「犁庭掃穴」反三合會罪惡行動，重點打擊黑幫活動及氣焰，堵截其收入來源。

警方重申，絕不容忍黑社會的暴力行為。打擊三合會及其收入來源，一直是警務處處長首要行動項目之一。警方必定繼續採取果斷及嚴厲的執法措施，打擊三合會活動及其氣焰，並將幕後黑手同兇徒繩之於法。

▼閉路電視拍得案發經過



4輛車先後到場包抄攔截兩名事主，其後有約10多名刀手下車追斬兩人。（網上影片截圖）

元朗謀殺及傷人案發生在周三（22日）清晨5時許，24歲姓陳男子、28歲姓鄭男子及另外兩名女友人，在喜業街喜業工廠大廈樓上無牌酒吧消遣後，甫離開工廈，即有4部車駛至將他們「閘停」，多名刀手落車，不由分說向兩男亂刀施襲。

有閉路電視拍下案發經過，其中一名男事主登上的士時，4輛私家車約13名刀手隨即下車，分別追斬兩男。兩男事主分頭逃走，其中白衣男事主其後折返現場，嘗試打開的士車門欲登車逃走，但再被不同刀手連斬多刀，倒臥血泊之中。

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24歲姓陳男事主身中多刀，送院後不治；至於28歲姓鄭男事主亦中刀，清醒送院，經搶救後情況穩定，他聲稱沒有黑社會背景，亦無欠債或與人結怨。警方正循多方面追查死者是否與人結怨而埋下殺機。

據泰國傳媒報道，案中其中兩名被通緝的男疑犯逃往泰國，當局根據國際刑警情報，昨日傍晚在曼谷的素萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）拘捕兩名涉案的21歲男子。報道指，兩人乘坐國泰航空航機抵泰，他們被拒絕入境及扣留於機場拘留所，今午兩人由香港警方押送回港。

白衣男子倒臥血泊中。(網上影片截圖)

消息人士指出，24歲陳姓死者暱稱「師父仔」，有勝和背景，主要盤踞於南邊圍，追隨頭目「阿南」。同時，他亦與佐敦勝和頭目「左口」門生「Mary」有關連。消息人士透露，師父仔追隨的兩名勝和頭目，其中一人近日與新義安人士有糾紛，並引發1月12日尖沙咀樓上吧毆鬥事件；師父仔亦早於2023年曾與新義安的人在元朗喜業街樓上吧有過衝突，但其遇襲的原因仍有待調查。

▼事後警方封閉現場調查



警方封鎖現場調查。（蔡正邦攝）

與死傷者同行的兩名女子，乘警車往警署協助調查。（蔡正邦攝）

▼1月12日尖沙咀樓上吧傷人案



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▼2023年11月25日元朗喜業街喜業工廠大廈4樓一間酒吧內多人爭執打鬥



2023年11月25日，元朗喜業街喜業工廠大廈4樓一間酒吧內十多名男女爭執打鬥，當中有人持刀。站在最後方的白衣牛仔褲男子，據知為師父仔。

警方高度重視案件，據知有組織罪案及三合會調查科（O記）、各總區刑事部等多個部門，將一連多日在全港多區展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，高調巡邏及到各娛樂場所查牌，行動針對三合會分子及其收入來源，以打擊黑幫氣焰。

警方在facebook專頁表示，為打擊三合會活動及堵截其收入來源，有組織罪案及三合會調查科人員聯同各總區刑事總部、機動部隊及交通部，周三（22日）展開代號為「犁庭掃穴」的反三合會罪惡行動，警方共派出超過900名人員，突擊搜查多個地點及處所，拘捕多人及進行大規模掃蕩，行動仍在進行中。

警方同時重申打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，絕不姑息任何非法活動。

▼1月22日，警方到元朗炮仗坊的麻雀館受水車館街萬金中心樓上的娛樂場所展開行動



元朗謀殺及傷人案後，警方1月22日起展開「犁庭掃穴」的反罪惡行動，打擊黑幫氣焰。1月22日晚上，大批警員到元朗炮仗坊的麻雀館查牌。（林振華攝）