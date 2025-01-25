真鈔夾數百張「練功券」　騙走值$25萬金鏈手錶　4人被捕最細15歲

警方破獲兩宗涉及「練功券」道具鈔票的騙案。有騙徒在網上社交平台，尋找售賣名貴手錶珠寶的賣家，再相約到中區一共享辦公室交收，其間騙徒放下一疊以真鈔夾雜的「練功券」稱付款，之後藉詞要檢驗物品真偽，帶走財物去如黃鶴。兩名市民中招受騙，被騙走共值25萬元的金鏈和手錶。警方經調查後，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪拘捕3男1女，當中年紀最小一人僅15歲。



中區警區刑事調查隊督察曾健華交代案件。（陳浩然攝）

警方於本月21及23日接獲報案，兩名受害人分別於社交平台，刊登廣告售賣手錶及金鏈，其後在平台上收到可疑人士的訊息，表示有興趣購買，並相約到中區一個共享辦公室交收。

當受害人到達共享辦公室與4名可疑人士會面，其間對方交出一疊以透明膠袋裝着的鈔票，聲稱交予受害人作保證金，並以檢驗手錶及金鏈作藉口，隨即攜同受害人財物離開現場，一去不返。

受害人其後感到可疑，打開鈔票欲點算時，始發現該疊鈔票只有最面及最底為真鈔，其餘均為「練功券」，於是報警求助。案中，兩名受害人損失一條價值9萬元的金鏈，及一隻價值16萬元的手錶。

據了解，兩宗案件中，騙徒分別以真鈔夾着近200張和300張「練功券」。而騙徒與其中一名受害人交收金鏈時，曾取出一個磅，聲稱要檢查金鏈重量以確認其價值。

警方檢獲大量道具鈔票「練功券」。（陳浩然攝）

中區警區刑事調查隊督察曾健華指，中區警區刑事部及港島總區刑事部接報後隨即展開聯合行動，經過深入調查，翻查大量閉路電視，迅速鎖定疑犯身份，並於周四至今日（23至25日）一連3日展開拘捕行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪拘捕3男1女，年齡介乎15至45歲。其中一名被捕人已被落案起訴，其餘3人正被警方扣留調查。據悉，其中一名年僅15歲的被捕人報稱無業，負責在犯案現場交收。

行動中，警方檢獲被捕人犯案時身穿的衣物、約500張「練功劵」，以及夾在「練功劵」底面的共4張真鈔，惟案中贓物尚未起回。案件將交由中區警區重案組繼續調查。

警方除檢獲大批「練功券」，亦檢獲夾在兩疊「練功券」底面的合共4張真500元鈔票。（陳浩然攝）

警方呼籲，市民在網上買賣物品時，應提高警惕，避免墮入騙徒圈套，特別當買家要求到共享辦公室交收時，或以各種藉口要求攜帶財物離開現場，市民更應小心驗證鈔票後才交收貨品。