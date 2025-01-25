91歲婆婆九龍灣走失　警帶回警署助母子團聚　轉介關匯計劃支援

今日（25日）中午時分，警方東上九龍衝鋒隊於牛頭角一帶進行反罪惡巡邏期間，在九龍灣淘大商場外發現一名91歲婆婆在街獨自徘徊。人員當時見婆婆神情恍惚、行動緩慢，疑似迷路，於是主動上前查看。



當時婆婆身上未有帶備電話及身份證明文件，且礙於腦退化影響，未能交代住址或家人的聯絡方法。人員於是陪同婆婆走訪牛頭角一帶公共屋邨，嘗試協助她回家，可惜未能成功。正當人員將婆婆帶回牛頭角警署作進一步跟進，婆婆兒子剛巧因母親走失而到警署報案，最終母子團聚。



一名91歲婆婆在九龍灣淘大商場外懷疑迷路，警員將她帶回牛頭角警署，協助婆婆與兒子團聚。

有鑑婆婆的身體狀況，人員亦向婆婆及家人簡介東九龍總區的關匯計劃（Project i-CARE），轉介合適服務予婆婆及家人。有關計劃由東九龍總區及社區內不同機構合作，涵蓋不同服務範圍，例如：長者及青少年支援、聽障人士支援、即時方言翻譯等。就是次事件，該計劃會向婆婆及家人提供以下服務：東九龍總區失蹤人口組亦向婆婆派發定位追蹤器，倘若再次走失，家人就可以憑定位訊號，迅速找回婆婆；社會福利機構亦會聯絡婆婆提供長者支援，關顧婆婆福祉。