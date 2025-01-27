慈雲山花市檔口被強風吹倒　居民嘆：已經冇生意仲要吹到冧晒

強烈季候風信號高懸，本港多處錄得強風，加上氣溫驟降，晚上市區亦只有約11度。故此雖已年近歲晚，但部份年宵市場仍未見人流暢旺。而雪上加霜的是，首次舉行年宵市場的慈雲山中央遊樂場，昨日（26日/年廿七）晚上時分，有3個檔口被強風吹倒。事件發生後，有慈雲山居民在網上留言直言：「已經冇生意，仲要吹到冧晒。」



保安人員事後將倒塌的檔口圍封。(李家傑攝)

黃大仙區以往年宵市場均在摩士公園，而2025年則首次於慈雲山中央遊樂場舉行。惟慈雲山花市檔口及人流均不如以往，有居民直言場面冷清。而就現場所見，實際上亦只有約20檔乾濕貨檔，當中包括附近學校學生所設的檔口。

昨日、年廿七花市營業時間至晚上11時。惟於昨晚10時許，花市內有3個檔口被強風吹倒。其中一個由救生軍卜維廉中學所設立的檔口，疑被強風吹至倒塌，整個帳篷、支架連帆布等一併倒下，亦有內裡的設備及裝飾物件被壓住。經了解，所幸事件中無人受傷。而其餘兩個則為售賣毛公仔及氣球的檔口。

保安人員圍封涉事檔口，並將倒塌的帳篷移去。(李家傑攝)

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有居民將事發相片放在社交媒體的街坊群組上。不少街坊見狀均對事件感到無奈：「頭先落去行咗個圈，其實佢哋都好慘，下便真係好大風」、「生意少，仲要冧檔，慘」、「本身都想笑，但見到原來係學生檔就笑唔出。辛苦晒各位同學仔，記得好好保暖」。亦有街坊向同學教路：「有時啲錢唔慳得架，用呢類帳篷一定要挷沙包係腳，如果唔係大風少少好似宜家咁就吹起。」

事發後，保安員用膠帶圍封涉事檔口，並將帳篷等拆除檢走，以防再被吹倒。

根據網上圖片所見，倒塌的檔口其中一個為卜維廉中學所設。(圖片來源：facebook 群組/慈雲山資訊交流)

香港天文台於昨午發出強烈季候風信號。預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。而翻查天文台資料，最近慈雲山的測量站，其中啟德的最高陣風約33公里每小時，而位於高處的大老山則更達時速75公里。慈雲山中央遊樂場由於位處「山腰」，加上相當空曠，故此相當「食風」。