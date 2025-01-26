慈雲山首辦年宵市場　花商指人流冷清　生意較在摩士公園跌三成

黃大仙年宵市場今年首次由摩士公園搬到慈雲山中央遊樂場，不過只有約30個攤檔。有花商指場地內人流不多，每日生意額僅有六至七千元，比在摩士公園擺攤位時少近三成。有附近街坊則認為，該年宵市場攤位較少，氣氛亦較冷清，吸引力較低。



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賣劍蘭花商：以往在摩士公園單日生意額達萬元以上

康文署今年首次在慈雲山中央遊樂場設年宵市場，不過場內攤位較疏落，僅設約30個攤檔，人流亦不算多。售賣劍蘭的花商翁小姐指，這幾日人流「麻麻」，生意也比她預期中少。她以往在摩士公園擺年宵攤檔買花，單日生意額可達萬元以上，最高峰時達單日6萬，惟這兩三日每日只能做到六、七千元生意，較以往少約三成。

翁小姐認為，由於康文署首次在慈雲山中央遊樂場舉辦年宵市場，部份市民或未知道這個新場地，導致人流較少，「希望快啲開返摩士畀我哋投（攤）啦！」

賣糖蔥餅小食攤檔：生意僅達預期4成 慈雲山多斜路不便利老人家

另一售賣糖蔥餅等小食的攤檔檔主陳先生今年首次在年宵市場擺攤位，他指這兩日市場內人流較冷清，早上更是乏人問津，攤檔生意亦僅達他預期的4成。他認為，慈雲山中央遊樂場附近多斜路，不便利老人家來往；加上攤檔少，對市民而言的吸引力或較低，導致人流少。

黃大仙居民：攤檔少 十幾分鐘已行完整個市場

黃大仙居民徐先生亦指，該年宵市場的攤檔選擇比較少。「佢咁大嘅地方……顯得啲攤位更加少，有啲冷清。」他僅用了十幾分鐘已行完整個市場，認為如多些攤檔會更吸引。「例如我嚟買花咁，希望可以開返多啲花嘅舖頭，有多啲梅花、蘭花，多啲唔同嘅品種畀我哋選擇。」

住在慈雲山的譚小姐今帶同兩個小朋友一同行年宵，她同樣認為攤位較少，如只有兩三檔小食檔。「野食嗰啲選擇唔多，可以開返多啲小食檔，小朋友都會行得開心啲。」不過她認為該年宵市集鄰近屋邨，位置方便，「行落嚟就到，好方便。」

黃大仙一帶的年宵市場，以往在摩士公園三號足球場舉辦。由於政府早前關閉該場所建造地下雨水儲蓄池，今年的年宵市場改在慈雲山中央遊樂場舉辦。