迪欣湖焦屍．內情｜內地男鞋內遺冥鏹成線索　揭攜大量衣紙離酒店

大嶼山迪欣湖活動中心附近山坡，年廿七（1月26日，周日）驚現一具焦屍，其身份與死亡方式一度成謎。警方經連日追查後，相信死者是31歲內地男子，其身旁遺有打火機。據了解，死者鞋內遺有一張印有店舖名稱的衣紙，成為案件重大線索，令更多撲朔迷離的內情曝光。



消息稱，死者於案發前5天（21日）持雙程證來港，第二天入住東涌一間酒店，入住翌日（23日）的凌晨時份，突帶同大量衣紙離開酒店，然後前往迪欣湖公園，直至前日被途人發現陳屍樹底。新界南總區重案組正循自殺方向調查。



警方封鎖現場調查。（蔡正邦攝）

死者鞋內衣紙有店舖名稱

消息指，警方翻查閉路電視片段後，確認死者的衣着打扮，而檢查遺體時，在死者的鞋內發現一張印有店舖名稱的衣紙。人員前往相關店舖了解後，證實有一名與死者衣着相似的人士曾在該店購買大量衣紙。

警方順藤摸瓜追查下，鎖定事主於案發前4天，即周三（22日）下午入住東涌一間酒店，翌日周四（23日）凌晨2時，帶同衣紙離開酒店，乘搭的士前往迪欣湖公園，結果一去不返。

在發現焦屍後，迪欣湖暫停開放直至另行通告。（蔡正邦攝）

死者身邊遺打火機

警方早前表示，周日（26日）下午3時35分接獲途人報案，指同日下午2時45分，在迪欣路一湖邊鄰近山坡處發現一具燒焦的屍體。人員接報到場，發現有人倒臥上址，其身上有明顯燒傷痕跡，旁邊有一個打火機，當場被證實死亡。

案件交由新界南總區重案組跟進。人員經深入調查，連日在不同地區翻查閉路電視，並向商戶或商鋪進行查問，初步相信死者是一名31歲內地男子，他於案發前5天，即1月21日持雙程證來港，警方現正循自殺方向進行調查，並正積極聯絡死者親友以了解更多詳情。

警方連日調查迪欣湖焦屍案。（蔡正邦攝）

▼ 31歲內地男死者來港至死亡經過 ▼



1月21日（星期二）：拎雙程證來港

1月22日（星期三）：下午入住東涌一間酒店

1月23日（星期四）：凌晨突攜大量衣紙離開酒店，前往迪欣湖公園

1月26日（星期日）：下午一對夫婦途經迪欣湖邊，揭發31歲事主陳屍樹底，身體嚴重燒焦

迪欣湖岸邊樹底周日（26日）發現一具焦屍，消防到場調查。（資料圖片）

迪欣湖岸邊斜坡樹底發現一具焦屍，警方到場調查。（資料圖片）

警員沿湖邊草叢搜索。（資料圖片）

迪欣湖岸邊斜坡樹底發現一具焦屍，消防到場調查。（資料圖片）

其中一名途人在場協助警方調查。（資料圖片）

警員沿湖邊搜索。（資料圖片）

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