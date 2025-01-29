呈祥道私家車切影線失敗　剷石壆打斛斗翻覆　尾隨車輛及時閃避

農曆甲辰年最後一撞！長沙灣呈祥道發生車禍，依網上車cam片段所見，有兩輛私家車先後沿呈祥道往觀塘方向左一線行駛，途至近往尖山隧道支路入口、與往龍翔道方向的分隔石壆前，其中前方一輛黃色私家車突然向右切影子線，切往左二線；緊隨而至的另一輛深色私家車亦照辦煮碗，卻未能成功，左邊車輪疑撞向分隔石壆，全車有如跳飛台般失控，側身打斛斗，最後全車四輪朝天翻覆。



黃色車先切影子線。(網上車cam片段)

而片中亦可見到，車cam片主的車輛，與先成功切線行駛的黃色車距離相當接近，不足1秒後深色車輛亦駛至，但未能成功越線。該車的車尾制動燈輕輕著了一下，可見其司機曾有踩煞車，但徒勞無功，車輛已不停翻滾，零件四散。至於車cam片主見意外發生，立即煞車扭軚，所幸避過意外。

深色車尾隨黃色車切影子線但失敗。(網上車cam片段)

依據片主的車cam時間記錄顯示，意外發生一刻為1月28日晚上11時59分16秒。如其時間準確，相信是農曆甲辰年本港最後一宗交通意外。

《香港01》就事件向警方查詢。警方表示，於28日晚上11時57分接獲報案，指一輛私家車沿呈祥道東行，期間撞向石壆後翻側。25歲男司機意外手腳擦傷，自行爬出車外，沒有被困。司機經即場治療後拒絕送院。據了解，有人報稱閃避其他車輛導致意外。案件列作「交通意外無人受傷-政府財物損毀」處理。

深色車切影子線失敗，全車翻滾最後四輪朝天。(網上車cam片段)

深色車切影子線失敗，全車翻滾最後四輪朝天。(網上車cam片段)

深色車切影子線失敗，全車翻滾最後四輪朝天。(網上車cam片段)

深色車切影子線失敗，全車翻滾最後四輪朝天。(網上車cam片段)

深色車切影子線失敗，全車翻滾最後四輪朝天。(網上車cam片段)

深色車切影子線失敗，全車翻滾最後四輪朝天。(網上車cam片段)

深色車切影子線失敗，全車翻滾最後四輪朝天。(網上車cam片段)

深色車切影子線失敗，全車翻滾最後四輪朝天。(網上車cam片段)

深色車切影子線失敗，全車翻滾最後四輪朝天。(網上車cam片段)