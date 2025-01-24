東涌車禍｜死者為元旦3死車禍重傷乘客之父　遺孀陷夫死子癱困境

一輛電單車，昨日（23日）在東涌道疑失控越過對面線，迎頭與客貨車相撞，49歲巴基斯坦籍電單車男司機頭部重創，送院不治。今日（24日）早上死者的遺孀及親友到葵涌公眾殮房辦理認屍手續。死者朋友透露，事主名為FAISAL，與家人住在逸東邨，正是元旦西九龍公路3死4傷車禍中，25歲半癱男傷者FAISAL Duad的父親。死者家庭可謂禍不單行，一個月內先後有兩名成員遇上嚴重車禍，遺孀面對夫死子癱的困境，滿臉愁容，透過朋友向記者表示需要時間消化。家人暫時不敢向FAISAL Duad告知其父親死訊。



東涌車禍死者FAISAL 的遺孀（中）今日到葵涌公眾殮房認屍。（黃學潤攝）

東涌車禍死者FAISAL 的遺孀（中）今日到葵涌公眾殮房認屍。（黃學潤攝）

今早8時許，死者FAISAL 的遺孀及親友抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續，有朋友向記者透露，死者FAISAL 正是西九龍公路3死4傷車禍中25歲男傷者FAISAL Duad的父親，並指死者與家人住在逸東邨，每日都會駕駛電單車出入，詎料昨日竟遭遇橫禍。

本月初Duad的妻子接受傳媒訪問時指，Duad全身多處骨折，下半身神經線斷裂，相信半身癱瘓不能行走。今日朋友向記者表示， Duad至今仍在醫院留醫，形容「佢（傷勢）唔係幾好，但都好（咗）啲」。

死者遺孀一個月內有兩名至親遇上嚴重車禍，面對夫死子癱的困境，她神情哀傷，並透過朋友向記者表示現時仍需要時間消化，不欲詳談。親友指，死者遺體會運返巴基斯坦安葬。

死者的家人續指，死者在機場工作，早前因兒子在元旦3死車禍中受傷，曾回巴基斯坦拜神，近日才回港。家人又透露，死者的弟弟早幾年在泰國駕電單車遇車禍身亡，他曾因此勸死者不要再駕駛電單車，惟對方未有聽從。他估計死者因兒子受傷半癱，情緒低落，故駕電單車遊車河散心，豈料卻遇上意外。

1月23日東涌道車禍現場

警方在場調查。（翁鈺輝攝）

電單車嚴重損毀，路面遺下少量血漬，屬於傷者的波鞋飛彈到另一行車線。（翁鈺輝攝）

事主的妻子（左）及女兒（右）到醫院了解情況。（蔡正邦攝）

警方表示，周四（23日）上午8時45分，一名49歲非華裔男子駕駛一輛電單車沿東涌道往東涌方向行駛，而一名47歲男子則駕駛一輛輕型貨車沿東涌道往長沙方向行駛。當駛至近龍井頭時，據報該輛電單車失控越過對面行車線，撞向該輛輕型貨車。

電單車司機頭部嚴重受傷，昏迷被送往北大嶼山醫院治理，並於上午10時08分被證實死亡新界南交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1344與調查人員聯絡。

▼元旦日西九龍公路3死車禍車Cam片段▼

▼涉事黑色私家車撞壆後連掃多車，車身嚴重損毀▼

車輛的引擎亦撞至飛脫。

元旦（1月1日）凌晨西九龍公路發生致命車禍，一輛私家車與一輛切線的士相撞，釀成3死4傷，死者為私家車男司機及兩名男乘客身亡，均為巴基斯坦籍人士。姓林（65歲）的士男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

意外中，3名死者分別是30歲私家車男司機IHTSHAM Ali，以及兩名男乘客，分別33歲MOHAMMAD Nadeem Adalat及34歲MOHAMMAD Faisal。Ali及Faisal均為家庭經濟支柱，同樣育有兩名年幼子女。

21歲SAJID Umber Farooq亦是車禍中的其中一名傷者，Farooq雖沒有生命危險，但傷勢嚴重。另一名25歲男乘客FAISAL Duad，需留醫深切治療部，其妻子表示，因盆骨及脊椎等多處骨折，下半身神經線斷裂，恐會半身癱瘓。