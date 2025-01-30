西環海傍年初一綻放「民間煙花」 靠近民居震耳欲聾│有片
撰文：凌逸德
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踏入「新正頭」，本港多處均有「民間煙花」出現，雖然屬於犯法情況，但花火之聲浪仍此起彼落。以往多為新界、鄉郊等較常見，如昨晚在吐露港、元朗、錦上路、離島等均可見，但市區則較為罕有。
有西環居民在社交媒體出帖，指在西環海傍發現有人燃放煙花，聲浪之大震耳欲聾，而且靠近民居。帖文中有3條片段，均只有約10多秒，有居民指其中最近民房的片段，是在西寧閣拍攝。片段可見從窗戶往下拍攝，見到煙花從堅尼地城海傍附近射上半空，但未能看清楚位置是否為遊樂場。有西環街坊在該帖文中留言：「希望冇嚇親D貓狗。」
根據《危險品(管制)規例》第72條《為在陸上進行爆竹煙花表演而燃放爆竹煙花製品》列明，除非獲文化體育及旅遊局局長藉憲報刊登公告，任何人不得為在陸上進行產生煙火效果的爆竹煙花表演；《危險品條例》第6條亦列明，除根據並按照該條例批給的牌照外，任何人不得製造、貯存、運送或使用任何危險品。
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