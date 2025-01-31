美麗華旅遊領隊上海車禍亡｜旅客懷疑天雨路滑　驚呼︰成車嗌晒

上海浦東機場附近今日下午（31日）發生交通意外，有旅遊巴撞向路邊護欄，車上的美麗華旅遊港人領隊被拋出車外身亡。其餘團友、導遊均沒有受傷，僅兩名團友受驚於當地醫院檢查後已離開，並在晚上乘搭飛機回港。



多名旅客返港後前往北大嶼山醫院接受檢查，有旅客引述其他團友稱，見到領隊一度掛在旅遊巴車窗位置，懷疑天雨路滑肇禍，形容出事一刻「成車嗌晒，個個都驚嘅」。



旅客返港後前往北大嶼山醫院接受治理。（香港01記者攝）

涉事旅行團今晚（31日）先後回港，多名旅客攜帶行李篋前往北大嶼山醫院接受檢查，部份人經檢查沒有大礙，已經乘搭的士離開，11時許仍有數人在醫院等候。

其中一名女團友在醫院表示，懷疑天雨路滑，所以發生車禍，引述其他團友稱，見到領隊一度掛在旅遊巴車窗，但她沒有見到，憶述事發經過時懷疑受驚一度口窒，並指「成車嗌晒，個個都驚嘅」。

美麗華旅遊一個旅行團在上海遇車禍，港人領隊身亡，兩名團友受驚送院。首批團友1月31日晚上乘國泰航空CX369航班返港。美麗華旅遊有限公司總經理李振庭在機場交代事件。（王譯揚攝）

美麗華旅遊有限公司總經理李振庭在第一批旅行團團友抵港後見記者，稱對涉事旅行團的領隊離世感到十分傷心，形容事發「好突然」，要等內地政府人員向司機及導遊調查後，才可了解到車禍起因，不宜「亂咁揣測」，事發後美麗華已即時派員前往上海，協助處理離世領隊的身後事。

美麗華旅遊一個旅行團在上海遇車禍，港人領隊身亡，兩名團友受驚送院。首批團友1月31日晚上乘國泰航空CX369航班返港。美麗華旅遊有限公司總經理李振庭（左）及旅遊業監管局機構事務總監吳文瑾（右）在機場交代事件。（王譯揚攝）

至於受影響旅行團的其他成員，李振庭指導遊及團友均無受傷，但有團友表示「好驚」，「我哋都係可以想像得到，當時情況會令佢哋心神不定」，其中兩名團友要求到上海的醫院檢查，經檢查後醫生亦表示他們可離開上海；公司亦問過有無團友希望留在上海治療，但所有人均表示希望返回香港，故全團人都會在今日返港。

被問及賠償方面，李振庭稱現時所有人報名參加旅行團，一定要有旅遊保險，否則不可報名，公司正就事件與保險公司聯絡，要視乎團友的實際狀況再作安排。