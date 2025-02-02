九龍水塘現棄車｜水務署：停用儲水驗水質　一直嚴格檢測符合標準

一名休班男警昨午（2月1日）途經近金山樹木研習徑的九龍水塘時，發現一輛私家車沉沒在塘底，四輪朝天，幸消防蛙人證實無人被困。據了解，私家車與2023年一宗屍體發現案有關。



水務署回覆《香港01》查詢指，署方已暫停使用九龍水塘的儲水，並會待完成全面及嚴格的水質檢驗後才會恢復。署方強調，本港食水供應涉及多個檢測程序，涵蓋水塘、濾水廠、供水管網等不同範圍，署方濾水廠亦會進行嚴格處理、過濾和消毒程序，並一直確保食水符合香港食水標準，以供應給市民飲用。



警方昨午（2月1日）封鎖現場調查。（王譯揚攝）

事發於昨日（1日）下午5時12分，一名休班男警途經近金山樹木研習徑的九龍水塘時，發現有一輛白色私家車沉沒在水塘底下，四輪朝天，遂立即報警。救援人員接報趕至，消防派遣蛙人落水搜索，岸邊有支援人員以繩牽引著蛙人，並用生命探測儀及攝錄機，監察水底情況。

現場消息指，涉事私家車仍掛有車牌，車身滿布泥濘及有鏽跡，相信已沉沒在水中一段時間。蛙人落水搜索後，證實無人被困，至晚上近7時收隊。警方封鎖現場一帶調查。據了解，人員對比私家車車牌後，相信私家車與2023年一宗屍體發現案有關。

近金山樹木研習徑的九龍水塘，昨午（2月1日）有休班警發現一輛白色私家車沉沒在水塘底。（王譯揚攝）