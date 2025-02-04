天眼直擊｜3賊深水埗唱$240夾公仔無果　毀擋板伸手偷13隻Labubu

深水埗發生夾公仔舖竊案，揭發賊人「唱完錢、夾唔到、再偷竊」。犯案全程被涉事店舖閉路電視段拍下，可見今日（4日）凌晨，2男1女兌換共值240元的硬幣，全副功架「拗腰、屈膝、揈爪」夾公仔，惜屢敗屢戰仍接連敗北，最後把心一橫，毀壞夾公仔機的出口擋板，從兩部機的洞口伸手入內，掠走13隻大熱的「Labubu」公仔，期間離開多次又「變裝」折返。台主向《香港01》透露，遇竊公仔及被毀機器，共損失逾1萬元，警方正追緝3名賊人歸案。



深水埗福榮街與石硤尾街交界一間夾公仔舖遇竊，賊人破壞機台出口擋板，伸手入內偷走10多隻「Labubu」公仔。事後涉事機台圍封，貼上寫有「故障」的告示。（梁偉權攝）

根據遇竊夾公仔舖其中一名台主提供的閉路電視片段可見，今日凌晨4時許，2男1女入店後，其中兩人先在最近門口的一部夾公仔機研究一番，之後一名穿黑色外套的男子，由銀包取出一張100元鈔票，遞予同行女子，以店內的找換機兌換硬幣。之後兩名男子分別在兩部夾公仔機開始夾公仔。

涉事3名男女，起初在夾公仔舖內付款唱錢共240元夾公仔。（閉路電視片段截圖）

兩名男子夾公仔期間相當投入，其中一名戴鴨嘴帽、穿白底印花上衣的男子人施展「揈爪」技術，成功移動到公仔時更興奮拍手；另一名黑衣男子則「扎馬」、又數次夾至「拗腰」。惟兩人多次投入硬幣，夾了近兩分鐘後，仍未成功夾出公仔，之後又分別再取出兩張20元和100元鈔票兌換硬幣，屢敗屢戰。

涉事賊人（黑衣男及印花衣男）全副功架夾公仔，當時店內仍有其他顧客。（閉路電視片段截圖）

黑衣男其後疑見有公仔擱在出獎洞口邊緣，卻未有跌出，於是出手搖動夾公仔機；印花衣男亦走近幫忙，協助推斜機台，但仍無所獲。印花衣男最後試夾無果，從洞口伸手入機內企圖取出公仔，擾攘一番後，取出一隻黑色公仔。

黑衣男其後再入錢試夾不果，一行3人一度離開夾公仔舖，惟印花衣男剛走出一步又折返，又再伸手入同一部機，偷走另一個公仔後離去。

賊人唱錢後一度全副功架夾公仔，黑衣男夾至拗腰屈膝，印花衣男則曾興奮鼓掌。（閉路電視片段截圖）

惟3人離開夾公仔舖不足1分鐘，又再返回店內，黑衣男當時手持一張100元鈔票，但未有唱錢。印花衣男疑食髓知味，直接伸手入同一部夾公仔機偷走兩個公仔後，與同黨離開。

30多秒後，又再次折返夾公仔舖，伸手入同一機台，將剩下的3隻公仔全數偷去。由賊人首次進入夾公仔舖嘗試夾公仔，至偷走機台內所有公仔，歷時不足7分鐘。

深水埗福榮街與石硤尾街交界一間夾公仔舖遇竊，賊人破壞機台，伸手入機偷走10多個公仔。（閉路電視片段截圖）

至凌晨5時許，一名戴上鴨嘴帽和口罩、穿藍色上衣的男子走入夾公仔舖，隨即伸手入最近門口的夾公仔機企圖偷走公仔。當時一名身穿拖鞋的途人經過店外，曾駐足觀看藍衣男所為，但藍衣男不為所動繼續其行動，直接由機內偷出4隻公仔，放在地上後，又從同一部機的另一邊機台，偷出兩隻公仔後逃去，整個偷竊過程歷時僅一分多鐘。該名藍衣男的鴨嘴帽，與較早時偷走公仔的印花衣男所戴帽子非常相似。

警方於今早9時許，接獲深水埗福榮街與石硤尾街交界一店舖的30歲男負責人報案，指從閉路電視發現有3名疑人破壞夾公仔機，偷走多隻公仔。案件列作「盜竊」，交由深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進。

《香港01》尋獲遇竊台主周先生了解，他指其夾公仔機上、下兩格，損失6隻公仔；毗鄰另一名台主的夾公仔機，則損失7隻公仔，連同財物損毀，損失逾1萬元。他又指，賊人,一度「變裝」回來犯案，但下半身衣著明顯一樣。

有人食髓知味，首次偷竊後「變裝」返回店舖繼續犯案，其間即使有途人駐足觀看，賊人亦不為所動。（閉路電視片段截圖）

深水埗福榮街與石硤尾街交界一間夾公仔舖遇竊，賊人破壞機台，伸手入機偷走10多個公仔。圖為部分被偷走的Labubu公仔。（夾公仔機台主周先生提供）

深水埗福榮街與石硤尾街交界一間夾公仔舖遇竊，賊人破壞機台，伸手入機偷走10多個公仔。圖為部分被偷走的Labubu公仔。（夾公仔機台主周先生提供）

深水埗福榮街與石硤尾街交界一間夾公仔舖遇竊，賊人破壞機台，伸手入機偷走10多個公仔。被破壞的機台擋板留在現場。（夾公仔機台主周先生提供）