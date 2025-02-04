夾公仔舖偷Labubu｜13隻連毀機損失逾$1萬　台主：以為清台咁犀利

深水埗一間夾公仔舖今日（4日）凌晨遇竊，3賊全副功架夾公仔敗北，把心一橫毀機伸手偷走Labubu公仔，初七人日「滿載而歸」。其中一名「台主」周先生向《香港01》透露，起初以為有人「咁犀利可以清台」，結果翻查閉路電視，才發現被人「清倉」。他又指，其機台被偷走6隻公仔、毗鄰另一機台被盜7隻公仔，連同被破壞的夾公仔機，相信總損失逾1萬元。日後或會在出獎洞口改裝鐵板，減低被毀風險。



深水埗福榮街與石硤尾街交界一間夾公仔舖遇竊，賊人破壞機台，伸手入機偷走10多個公仔。其中一個被「清台」的夾公仔機（右邊），只剩下公仔包裝盒。（左朗星攝）

周先生表示，今早7時許揭發案件，翻查天眼後，發現3名賊人最初「好正常咁樣夾」，其後玩得興起，「開始玩搖機、推機嗰啲動作，後來其中一人在左邊的夾公仔機「用力壓，壓鬼爛咗嗰塊板，跟住就直接伸手攞（公仔）喇。」

中途賊人一度離開店舖，之後折返在同一部夾公仔機偷走全部公仔；其中一人隨後再食髓知味，由最接近門口、屬於周先生的夾公仔機，破壞出獎擋板，偷走4隻和2隻公仔。周先生笑言，賊人以為自己已變裝，「戴咗口罩、除咗件外套，但其實條褲、對鞋同埋頂帽都仲係佢嚟嘅」。

深水埗福榮街與石硤尾街交界一間夾公仔舖遇竊，賊人破壞機台，伸手入機偷走10多個公仔。台主周先生表示，起初以為有人「咁犀利可以清台」，翻查閉路電視片段始揭發有人偷公仔。（梁偉權攝）

周先生的夾公仔機內，每隻公仔平均價值約375元，故被偷走的6隻公仔共值約2,250元。至於另一部遇竊的夾公仔機屬另一台主所有，亦慘被偷走7隻公仔，據知每隻平均價值約350元，即損失約2,450元；而夾公仔機被破壞，損失約6,000多元。

+ 6

周先生指，過往亦曾有人企圖由夾公仔機盜竊，曾遇過有人用鐵線、鐵尺等，嘗試「撩」出公仔，他於是在機台內「封咗啲膠邊，等人哋啲鐵線、尺攝唔到入去，又喺出口位加咗頂住硬位嘅鐵，令到佢唔可以直接掀起」。

今次是他首次遇到有人直接打爆擋板偷取公仔，他無奈道：「就算有人撩貨，我哋都認係自己防禦做得唔好，畀人哋撩到，都認自己衰吖，但係估唔到有人寧願搏刑毀去做呢樣嘢（盜竊）。」他之後會考慮將出獎口的膠檔板，換成較更的鐵板，以免再被人打爆。

深水埗福榮街與石硤尾街交界一間夾公仔舖遇竊，賊人破壞機台，伸手入機偷走10多個公仔。圖為部分被盜的Labubu公仔。（夾公仔機台主周先生提供）

對於涉案賊人起初曾入錢夾公仔，周先生表示，他以台主角度看，認為玩家入錢後若「覺得你自己打唔到，或者覺得好伏，我哋自己都會放棄」；又指很多人以為夾公仔機有「保夾」設置，會不斷付款試夾，但他稱香港的夾公仔機其實並無「保夾」。

深水埗福榮街與石硤尾街交界一間夾公仔舖遇竊，賊人破壞機台，伸手入機偷走10多個公仔。圖為部分被盜的Labubu公仔。（夾公仔機台主周先生提供）

現場為深水埗福榮街與石硤尾街交界一間夾公仔舖，今日凌晨4時許遇竊，夾公仔舖閉路電視片段顯示，一行3名男女起初正常付款夾公仔，惟未能成功夾出公仔，其後有人多次由夾公仔機的出獎洞口伸手入機，偷走共13隻公仔後逃去。

警方於今早9時許，接獲該間夾公仔舖的30歲男負責人報案，指有閉路電視拍得3名疑犯到店夾公仔，其後破壞夾公仔機偷去多隻公仔。案件列作盜竊，交由深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進，正追緝賊人。

天眼直擊｜3賊深水埗唱$240夾公仔無果 毀擋板伸手偷13隻Labubu

深水埗福榮街與石硤尾街交界一間夾公仔舖遇竊，賊人破壞機台，伸手入機偷走10多個公仔。圖為部分被盜的Labubu公仔。（夾公仔機台主周先生提供）

深水埗福榮街與石硤尾街交界一間夾公仔舖遇竊，賊人破壞機台，伸手入機偷走10多個公仔。事發後涉事機台被封，機上貼上寫上「故障」的告示。（梁偉權攝）

深水埗福榮街與石硤尾街交界一間夾公仔舖遇竊，賊人破壞機台，伸手入機偷走10多個公仔。（梁偉權攝）