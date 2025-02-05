涉5車內盜竊案掠$34萬財物　犯案橫跨11個月　62歲男清潔工落網

警方破獲5宗分別發生在中上環、油尖區停車場及街邊咪錶位的車內盜竊案，案時時間橫跨11個月。賊人趁車主沒有鎖好汽車門窗，搜掠車上總值約34萬港元的財物。警方經追查後，昨天（4日）以涉嫌「盜竊」罪拘捕一名62歲本地男子，他會被暫控5項相關罪名，案件明日（6日）提堂。



油尖警區刑事調查隊督察鄧耀發交代案件。（羅日昇攝）

由2024年4月至今年2月，警方共接獲5人報案，指他們分別停泊私家車在油麻地、尖沙咀、上環、中環等商場停車場，以及街邊咪錶停車位，但在忘記將門窗鎖好下離開，折返後發現車內有搜掠痕跡，車上財物被盜。5宗案件失竊財物包括電子產品，手提電腦、電話、銀包手袋以及現金，失物總值港幣約34萬元。

油尖警區刑事調查隊督察鄧耀發指，警方經過深入調查及情報分析，於昨日（4日）中午在柴灣興華邨，以涉嫌干犯盜竊罪，拘捕一名報稱任職清潔工人的姓古62歲男子，並起回部分被盜財物，以及檢獲古男懷疑犯案時身穿的衣物。古男正被扣留調查，稍後會暫控4項車內盜竊罪及一項企圖車內盜竊罪，明日（6日）於九龍城裁判法院提堂。

警方指出， 賊人從來取易不取難，呼籲駕駛人士停泊好車輛後謹記應鎖好門窗，不要貪一時方便，將貴重物品留在車內，避免被不法分子有機可乘。警方又建議車主安裝可拍攝車內情況的攝錄機，以加強保安程度，並增加事發後警方可追查賊人的機會。

警方重申，「盜竊」是非常嚴重的罪行。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，「盜竊」罪一經定罪最高可判監禁10年，市民切勿以身試法。