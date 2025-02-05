海關截新加坡及廣東抵港兩貨櫃　檢$6500萬私煙及走私煙草

香港海關於1月27日，在葵涌及屯門偵破兩宗以貨櫃走私煙草產品的案件，檢獲共約5,800公斤懷疑未完稅製成煙草和約590萬支懷疑私煙，估計市值共約6,500萬元，應課稅值共約4,300萬元。



海關透過風險評估和情報分析，1月27日在葵涌海關大樓驗貨場，揀選及查驗一個從新加坡抵港、報稱載有化妝品的40呎貨櫃。經檢查後，海關人員在貨櫃內檢獲約340萬支懷疑私煙。

同日，海關在屯門內河船碼頭海關大樓驗貨場，查驗一個從廣東抵港、報稱載有家品的40呎貨櫃，並在貨櫃內檢獲約5,800公斤懷疑未完稅製成煙草和約250萬支懷疑私煙。

海關1月27日在葵涌海關大樓驗貨場，查驗一個從新加坡抵港、報稱載有化妝品的40呎貨櫃，檢獲約340萬支懷疑私煙。（海關提供）

兩宗案件仍在調查中，海關會繼續追查私煙的來源及去向。

海關表示，會繼續根據風險評估和情報分析，加強打擊跨境的私煙活動。走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。