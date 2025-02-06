上水毒狗案｜3犬亡1倖存　愛協驗出極高傳染性犬病毒性腸炎

上水發生懷疑毒狗案。今日（6日）凌晨1時13分，警方接獲報案指，上水粉錦公路蓮塘尾一個貨倉附近發現3隻狗隻屍體，身旁有嘔吐物，懷疑狗隻中毒。經初步調查後，案件列作「殘酷對待動物」跟進。愛協回覆《香港01》查詢時表示，愛協督察今天凌晨到達上址，發現3具狗隻屍體及1隻仍生還的狗隻。愛協督察將生還的狗隻送往灣仔中心急症服務，由獸醫即時檢查及治療。愛協從生還狗隻及屍體中都驗出極高傳染性的犬病毒性腸炎。



現場共有3具狗屍。（毛守救援提供）

狗屍口吐白沬。（毛守救援提供）

愛協又表示，會協助警方暫存3具狗隻遺體，稍後將安排送往漁農自然護理署作進一步解剖及化驗。愛協督察今天稍後將回到上址協助調查及警惕附近居民。警方亦正調查此案件。

人員檢查狗屍。

動物義工發現狗屍後，將之放入黑色袋中。

動物救護組織「毛守救援」創辦人Kent和區議員劉鎮海交代事件，當中Kent表示，上月收到好心市民轉介，指有人在現場4個貨倉養狗，懷疑照顧不當，其中兩隻狗分別失去左前腳和左後腳，傷口齊口滴血，相信誤中捕獸器，義工每日關注狗倉情況，得知倉內總共有逾10隻狗，包括7隻狗嬰，狗隻嚴重受傷，倉與倉之間互通，狗隻可以自出自入。區議員劉鎮海指出，動物義工年初二（30日）起救走該2隻懷疑因捕獸器而受傷的狗隻。

動物義工發現狗屍後，將之放入黑色袋中。

Kent表示，義工每日到場餵飼狗隻，但昨日（5日）發現未見該7隻狗嬰，擔心牠們出意外，於是通知「毛守救援」，最終眾人在貨倉附近的工字鐵底發現3具狗屍，以及1隻狗。

劉亦指狗屍口有白沫，懷疑中毒致死，現時尚有3犬未找到，估計牠們都是「凶多吉少」，警員嘗試向貨倉拍門聯絡負責人，但無人應門，新界區最近接連發生多宗毒狗案，不排除今次事件和早前毒狗案有關。

愛協經檢查後，發現狗屍沒有表面傷痕，連同倖存狗隻一併帶走。

警方表示，今日（6日）凌晨1時13分接獲報案，指在上水粉錦公路蓮塘尾一個貨倉附近發現3隻狗隻屍體，身旁有嘔吐物，懷疑狗隻中毒。警員接報到場，發現有3隻狗隻屍體及一隻狗隻，經初步調查後，案件列作殘酷對待動物，交由大埔警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

動物救護組織「毛守救援」創辦人Kent表示，上月收到好心市民轉介，指有人在現場經營4個狗倉，其中兩隻狗分別失去左前腳和左後腳，傷口齊口滴血，相信誤中捕獸器。（毛守救援提供）