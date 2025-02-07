涉開港鐵列車緊急出口累尾班車停駛　30歲男事隔近半年落網遭起訴

一名男子於去年8月，在港鐵九龍灣站闖入列車駕駛室，打開緊急出口後逃去，導致觀塘綫往調景嶺的尾班車停駛，乘客需要自行想辦法回家。事隔近半年，警方今日（7日）表示，經收集情報及翻查大量閉路電視後，鎖定及通緝涉案30歲姓袁的本地男子，昨日（6日）拘捕他。袁男已被暫控一項「公眾地方內擾亂秩序行為」罪，案件今日已在觀塘裁判法院提堂。



2024年8月18日凌晨，有人在港鐵九龍灣站擅自打開列車緊急出口。警方於2025年2月6日拘捕涉案男子。（資料圖片/讀者提供）

事發在去年8月18日凌晨約1時許，港鐵當時回覆查詢指，一列往調景嶺方向的觀塘綫尾班列車（以調景嶺為終點站），駛到九龍灣站時，車長收到車尾駕駛室及緊急出口斜道打開的警報，職員上車查看並確認有關情況。

車務控制中心隨即就事件報警，並按既定程序即時暫停列車駛進九龍灣站，職員亦到場檢查路軌範圍，確保沒有乘客逗留。處理事件期間，觀塘綫由彩虹往調景嶺段列車服務暫停。其間，職員協助受影響乘客乘搭其他交通工具離開。

港鐵其後翻查閉路電視，確認有乘客由車廂內自行打開通往車尾駕駛室，並推開車尾緊急出口斜道後，與其他乘客一同經車門及月台幕門離開車廂。

2024年8月18日凌晨，有人在港鐵九龍灣站擅自打開列車緊急出口。警方於2025年2月6日拘捕涉案男子。（資料圖片/讀者提供）

警方於事發當日凌晨1時09分，接獲九龍灣站職員報案，指觀塘綫一列往調景嶺站的列車駛至九龍灣站時，車上一名男子突然自行打開車尾駕駛室及緊急出口並逃離現場，事件導致觀塘綫列車服務一度暫停。

秀茂坪警區刑事調查隊第七隊人員隨即接手調查，經收集情報及翻查大量閉路電視後，成功鎖定該名男子，並將其列入通緝名單。人員昨日（6日）拘捕該名30歲姓袁本地男子。他已被暫控一項「公眾地方內擾亂秩序行為」罪，案件已於今日（7日）在觀塘裁判法院提堂。

機電署列明緊急出口只限於緊急情況下，依照港鐵職員或緊急救援人員的指示，撤離車廂。

警方提醒市民，在車廂內自行打開緊急逃生出口，除了令列車服務受阻對其他乘客造成不便外，更可能會對其他乘客構成危險。在乘搭港鐵及其他公共交通工具時，市民應遵守法律，顧及他人安全，切勿做出違法行為。