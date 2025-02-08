古洞地盤疑有人操作開料機不當　2男工遭鋼筋擊傷自行乘車求醫

古洞馬草壟道一地盤發生工業意外，今日（8日）下午2時許，兩名男工人操作一部開料機處理鋼筋期間，其中一人負責按掣，但懷疑操作不當，令鋼筋意外擊中二人，他們分別報稱頭傷及腰痛，自行乘搭私家車送往北區醫院求診。下午3時23分，醫生檢查兩人傷勢後，通報北區醫院警崗人員跟進，案件列作「工業意外」處理。



涉事地盤位於古洞馬草壟道。（王譯揚攝）

兩名傷者分別為姓朱43歲男子，腰部受傷，以及姓唐25歲男子，頭部流血。兩人自行到醫院求醫時均清醒。

翻查資料，涉事地盤為古洞北第19區第1期A及第1期B公營房屋發展計劃，項目包括6座38至40層高全使用組裝合成建築法（MiC）興建的公營房屋大樓，合共提供4968 個住宅單位，共12950個MiC組件，MiC採用率超過58%，其餘設施包括一座11 層高社會福利暨停車場大樓、一座零售商場、幼稚園、社會福利設施及垃圾回收站等等。由有利集團任承辦商。

《香港01》正現向房署及承辦商查詢事件。

涉事地盤位於古洞馬草壟道。（王譯揚攝）

涉事地盤位於古洞馬草壟道。（王譯揚攝）

昨日（7日）於屯門符禮修路9號近屯興路一個土木工程拓展署的工地平整及基礎設施工程，亦發生工作事故，事主同樣是自行前往醫院求醫。一名職員於下午5時報案，指一名40歲泰籍男工懷疑工作期間不適，送院後不治。據知，事主於上午11時許因故不適，當時仍清醒，由判頭駕車送往屯門醫院，並未召救護車，最終男工被送上病房後搶救無效。

▼2月7日屯門工作事故▼