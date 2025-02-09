沙田兩墮馬︱鍾易禮、楊綸、潘頓及何澤堯留院　馬匹保羅傳奇不治

今日（9日）沙田賽馬第6場及第9場，接連發生兩宗墮馬意外，共涉及5名騎師及馬匹。香港賽馬會回覆查詢時表示，第9場14號的「保羅傳奇」，其左前腳嚴重受傷，未能救治。至於5名涉事騎師中，只有田泰安沒有受傷，鍾易禮、楊明綸、潘頓及何澤堯4人均受傷，需留院觀察。據了解，4位騎師將「休戰」缺席周三夜賽。



意外發生於今日（9日）第9場第三班1800米賽事，騎師鍾易禮策騎「保羅傳奇」疑失蹄，後方「健而快」及「銀亮奔騰」閃避不及，騎師楊明綸、潘頓亦一同人仰馬翻。（香港賽馬會影片截圖）

馬會指，第6場策騎「鋁神」的騎師何澤堯，其肩膊及頸部受傷；第9場策騎「保羅傳奇」的鍾易禮，其面部及上半身有瘀傷；策騎「銀亮奔騰」的潘頓，左腳腳指及膝頭受傷；策騎「健而快」的楊明綸，手臂及大腿受傷；4名騎師均留院觀察。而策騎「久久為攻」的田泰安，幸無受傷。

根據馬會網頁的競賽事件報告，「保羅傳奇」左前腿有不妥及跌倒，將騎師鍾易禮拋下；而「健而快」及「銀亮奔騰」在賽後立即接受獸醫檢查，分別發現左邊及右邊鼻孔有血，幸內窺鏡檢查並無發現氣管內有血，故確定鼻孔內的血液並非源自肺部，因此不視為「流鼻血」。

今日（9日）沙田賽馬兩宗墮馬，發生於第6場及第9場。第6場1200米賽事中，騎師何澤堯策騎第5號「鋁神」，至最後大直路末段接近終點時，馬匹疑失蹄，何澤堯被拋落馬，人、馬均墮地，翻滾數圈。

第9場第三班1800米賽事中，至最後大直路170米接近終點時，14號「保羅傳奇」疑首先失蹄，致騎師鍾易禮墮馬；緊隨楊明綸策騎的5號「健而快」、潘頓策騎的8號「銀亮奔騰」閃避不及「炒埋一碟」，3騎師連同馬匹一同人仰馬翻，墮地翻滾。2號「久久為攻」亦受波及，但騎師田泰安及時拉停，得以倖免。