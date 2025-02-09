警國安處拘26歲女通緝犯　男友日前已落網　涉助中槍健仔等人潛逃

警方今晚（9日）表示，警務處國家安全處繼前日（7日）暫控一名26歲男子一項「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪後，昨午（8日）再於九龍區拘捕另一名懷疑涉及同一案件而被通緝的26歲女子，她涉嫌「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的行為」罪。案件將於明日（10日）上午在東區裁判法院提堂。



消息稱，兩名被捕人為情侶關係，同樣意圖阻撓和妨礙法庭審判和完成針對馮清華、曾志健、王愷銘及黃姓男生所提起刑事法律程序的司法管轄權。



警務處國家安全處拘捕一名26歲女子，涉嫌「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的行為」罪。（資料圖片）

早前被捕的男子、26歲的士司機余顯霖被控一項「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的行為」，他涉嫌2020年至2022年期間，協助2019年荃灣中槍示威者「健仔」曾志健等四人潛逃。案件昨日（8日）在東區裁判法院首次提堂。

控罪指，姓余被告於2020年10月至2022年7月期間，在香港連同他人意圖妨礙司法公正，意圖阻撓和妨礙法庭審判和完成針對馮清華、曾志健、王愷銘及黃姓男生所提起刑事法律程序的司法管轄權。控方申請被告暫時毋須答辯，押後案件，待警方進一步調查被告的手機、電腦、iPad、銀行戶口的資金來源等。被告申請保釋，裁判官施祖堯拒絕。案件將於5月6日早上再訊，被告期間要還押。

「健仔」潛逃案去年完成審理，當時22歲曾志健早前合共被判囚47個月、23歲王愷銘判囚10個月、24歲馮清華囚4年。案發時年僅14歲的黃姓男生，被判入教導所。至於被指協助安排食宿的倉務員，則被判監20個月。