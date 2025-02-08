涉助中槍健仔潛逃　26歲男的士司機被控妨礙司法公正　申保釋被拒

26歲的士司機余顯霖被控一項妨礙司法公正罪，他涉嫌2020年至2022年期間，協助2019年荃灣中槍示威者「健仔」曾志健等四人潛逃。案件今早（8日）首度提堂，被告申請保被拒，須還柙等候再提訊。



曾志健「健仔」2022年準備潛逃到台灣時被警方拘捕。(資料圖片)

2022年7月，4人準備潛逃到台灣時在西貢被捕，包括2019年十一荃灣衝突中中槍的「健仔」曾志健。他們連同被指協助匿藏的貨倉管理員，早前承認暴動、妨礙司法公正等罪被判囚。警方國安處今月6日再拘捕多26歲的余顯霖，指他涉嫌妨礙司法公正。

案件今早在東區裁判法院首次提堂，余顯霖被控一項「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的行為」。 控罪指被告於2020年10月至2022年7月期間，在香港連同他人意圖妨礙司法公正，意圖阻撓和妨礙法庭審判和完成針對馮清華、曾志健、王愷銘及黃姓男生所提起刑事法律程序的司法管轄權。

控方申請被告暫時毋須答辯，押後案件，待警方進一步調查被告的手機、電腦、iPad、銀行戶口的資金來源等。被告申請保釋，裁判官施祖堯拒絕。案件將於5月6日早上再訊，被告期間要還押。

「健仔」潛逃案去年完成審理，當時22歲曾志健早前合共被判囚47個月、23歲王愷銘判囚10個月、24歲馮清華囚4年。案發時年僅14歲的黃姓男生，被判入教導所。至於被指協助安排食宿的倉務員，則被判監20個月。

▼ 2019年十一荃灣衝突 ▼

