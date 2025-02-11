中區銀行提100億美金｜5人涉用假文件被捕　包括律師、商人等

昨日（10日）下午，中環皇后大道中29號華人行一間銀行的職員報案，指有兩名外籍男女要求提取100億美金，懷疑使用虛假文件。警方接報經調查後，以涉嫌「行使虛假文書」當場拘捕該兩名男女。消息稱，38歲女子和68歲男子分別報稱為律師和商人，均持有菲律賓護照。警方將案件交由中區警區刑事調查隊跟進。



經調查後，警方再拘捕兩男一女，分別為54歲馬來西亞籍男子、64歲姓蔡台灣男子及29歲姓陶內地女子。其中馬籍男和台男報稱為董事，而陶女則報稱是秘書。事件中合共5人被捕，涉嫌「行使虛假文書」。

消息稱，當場被捕的兩名涉案男女為菲律賓籍，昨午抵達華人行匯豐銀行後，要求職員協助開戶及贖回價值100億美元的銀行資信證明、虛假銀行保函及虛假的財力證明信作為啟動資金。惟銀行職員檢查相關文件後，確認是虛假文件，因此報警求助。

案件交由中區警區刑事調查隊第七隊跟進。（資料圖片/黃偉民攝）

翻查資料，今次已非首次發生同類案件。去年10月23日，一名61歲印尼籍男子，帶同一名34歲姓李女翻譯員，持一張1,000萬美元本票（折合約7,770萬港元）前往中環皇后大道中1號滙豐銀行總行申請户口。職員揭發本票有異樣，於是報警。警員接報到場，檢獲一張面值1,000萬美元的懷疑偽造本票，經調查後以涉嫌「行使虛假文書」，拘捕該名印尼籍男子及女翻譯員。

▼2024年10月印尼漢持千萬美元假本票圖開銀行戶口▼

