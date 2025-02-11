天水圍車禍｜釀4車串燒兩傷　肇事司機逃走事敗　涉襲警等罪被捕

天水圍今日（11日）發生驚險車禍。傍晚近5時半，一輛駛往屯門方向的泥頭車及尾隨3輛私家車，沿天影路駛至近天華路交界時，4車「串燒」相撞。意外中，其中兩名私家車司機受傷，由救護車送往天水圍醫院治理，據悉包括一名休班警。網上圖片顯示，其中一輛私家車猛撼泥頭車車尾，車頭毀爛；大批消防員在場救援。警方正調查意外原因。



據了解，其中一輛涉事私家車的18歲巴基斯坦籍男司機，事後涉嫌「襲警」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」、「拒絕接受酒精呼氣測試」4宗罪被捕，一名警員在追截該司機時被踢傷送院。《香港01》獲得事後片段，可見天影路車禍現場，有大量警車及救護車；同時，一名交通警員一度在天華路奔跑，隨後有一輛警車駛前。



天影路車禍現場，有大量警車及救護車。（讀者提供影片截圖）

消息稱，事發時泥頭車與3輛私家車駛近一個交通燈位，最前的泥頭車停車等候，後方有車懷疑收掣不及撞到前車，釀成「串燒」意外。人員調查期間，該名18歲巴基斯坦籍男司機突然逃走，警員追截期間，有人發難起腳，踢傷一名警員右腳，幸最終被制服。據了解，被捕男子向朋友借車，事後亦拒絕「吹波波」。案件交由元朗警區刑事調查隊第二隊跟進。被踢傷的警員在事後被送往天水圍醫院治理。

據了解，車禍中一名涉事司機涉襲警及無牌駕駛等罪被捕；《香港01》獲得影片可見，一名交通警一度在天華路奔跑，有警車駛過。（讀者提供影片截圖）

據了解，車禍中一名涉事司機涉襲警及無牌駕駛等罪被捕；《香港01》獲得影片可見，一名交通警一度在天華路奔跑，有警車駛過。（讀者提供影片截圖）