深井住宅單位闢毒品倉　海關檢$210萬可卡因拘31歲男

海關昨日（ 11日）搗破深井一個毒品儲存倉以及分銷中心，檢獲2公斤懷疑可卡因及400克霹靂可卡因，市值約港幣210萬元。海關估計，毒品倉營運僅數天，主要供應新界區用家。行動中，海關拘捕一名31歲男子，控以兩項「販運危險藥物」罪，案件於明日（ 13日）在西九龍裁判法院提堂。



海關檢獲2公斤可卡因及400克霹靂可卡因，市值約210萬元。（林振華攝）

海關昨日（ 11日）於深井一帶進行反毒品行動，截查一名31歲本地男子，於他手持膠袋內，發現400克懷疑霹靂可卡因，於是隨即將他拘捕，人員其後押解該名男子到他管有的住宅單位搜查，再搜出2公斤懷疑可卡因，以及一批毒品包裝工具。行動中檢獲的毒品市值約210萬元。

被捕31歲男子報稱無業，他現控兩項「販運危險藥物」罪。（林振華攝）

海關相信涉案單位用作毒品儲存倉及分銷，供應毒品予新界區用家。據悉，有關毒品倉僅營運數天。被捕男子報稱無業，他被控兩項「販運危險藥物」罪，案件於明日（ 13日）於西九龍裁判法院提堂。

海關毒品調查科毒品調查第3組調查主任姚文顥指，販毒集團為減低風險，選擇用交通較不便、人流較稀少的地區住宅單位，作為毒品儲存倉及分銷中心，以增加海關人員執法難度。海關呼籲業主出租單位前，多留意租客背景，避免單位用作非法用途。海關會留意販毒趨勢，有效打擊販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。