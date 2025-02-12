元朗三代命案｜九旬翁為地主　屢與發展商打官司　兒孫曾上庭協助

元朗周二晚（11日）發生文氏三代命案。一對93歲及69歲父子伏屍振興新村村屋地上，全身多處利器刺傷及割傷，大量出血亡；而93歲死者的19歲孫兒，於命案揭發不久，被發現在500米外的朗屏邨墮斃。警方將案件列謀殺及自殺調查，犯案動機仍在調查中，正循個人背景、家庭關係、財產等利益糾紛等多方向調查。



據振興新村街坊稱，93歲死者文彥均「文叔」為地主，因拒絕賣地而要打官司。翻查紀錄，文叔的背景進一步曝光，他為大地主，在新界有多幅土地，十多年來不時因土地問題，以高齡之姿與發展商對簿公堂，而文叔總是親自應訊，其中一次文叔的69歲兒子文國強助上庭，但協助未盡理想，改由19歲孫子文浩朝上庭協助。而今日文叔亦有一宗涉及土地的官司將會判決。



元朗振興新村揭發雙屍案，兩人倒斃在一間村屋內。（左朗星攝）

93歲死者「文叔」，名為文彥均，在新田有多幅土地。今次三代命案中，另兩名死者分別是69歲兒子文國強及19歲孫子文浩朝，兩人過往曾上庭協助文叔。

文叔過去十多年因土地問題，不時與地產發展商打官司。翻查過往法庭判案書的紀錄，文叔於1931年10月出生，年幼時正值二次大戰，因家境清貧，只有小學二年級學歷。而其祖先曾留下一幅土地予文叔與其他8名兄弟。2006年起有發展商有意收購該幅土地，並陸續向其餘8兄弟收購業權，至2007年已取得九分八業權，發展商遂詢問文叔是否願意出售剩餘九分一的權益，惟遭到拒絕，最終對簿公堂。

當時文叔認為發展商如「大人欺負小孩」迫他賣地，又自稱腳痛，行動不便，打官司令他「東奔西行，騰上騰落」，要由元朗村落多次進出巿區上庭應訊。

文叔庭上難表達 子協助未盡理想 改由孫頂上

直至2022年，文叔又因4幅在新田牛潭尾的土地與發展商打官司，當時發展商欲在該區興建住宅屋苑及過渡性房屋，並且已擁有相關地段大片土地，故要求文叔出售4幅形狀不規則及被包圍的土地。

審訊過程中，文叔因年紀大，口齒表達比較困難，法庭允許其兒子文國強作為麥肯錫朋友（McKenzie Friend）協助表述其申請，惟過程中文國強的協助未盡理想，法庭進一步允許其孫子文浩朝協助表述申請。

當時文叔曾透露仍要應付另一宗2022年第3813號的土地官司，並指精神及體力上受到額外負擔。最終法庭認為文叔出售土地，對有關地段的合理利用顯然更有利，故批准發展商要求。此外，文叔面對的2022年第3813號案件將於今日（12日）下午判決。

註：麥肯錫朋友（McKenzie friend）意指在法庭上協助沒有律師代表的人，這類「朋友」不一定有專業法律資格。



當時法庭判決書形容文叔在新田牛潭尾的土地大部分為空地，部分被茂密的植物覆蓋，部分則為已鋪路面。今午記者前往文叔在新田牛潭尾的4幅土地了解，發現情況與判決書所指相符。有村民指該處不時有土地糾紛，因早年地主將土地出租，惟近年發展商正開發牛潭尾，故已從部分地主手中收購大片土地，但仍有地主與發展商打官司，不少租客不知情並被逼遷，部分人更正在申請逆權侵佔。

法庭判決書形容文叔在新田牛譚尾的4幅土地，大部分為空地，部分被茂密的植物覆蓋，部分則為已鋪路面。（羅敏妍攝）

▼2月11日振興新村雙屍案及朗屏邨墮樓案▼



根據警方調查，93歲翁及其69歲兒案發前，先回到振興新村村屋地下單位，19歲孫兒其後獨自到場及離開，然後前往朗屏邨。警方於晚上8時12分經999電台接獲一名男子報案，指振興新村單位內兩男身亡，及後又再於8時17分接獲報案，在朗屏邨有男子墮樓身亡。

經調查後，振興新村村屋兩死者為93歲及69歲父子，而朗屏邨墮樓死者為19歲孫兒。父子身上有多處被利器刺傷、割傷的傷口，大量出血，身旁有染血廚房鉸剪及生果刀。孫兒多處骨折，與墮樓傷勢脗合。

警方交代案情時表示，爺孫三代均無業，生前彼此之間不曾有糾紛案件，犯案動機仍在調查中，正循個人背景、家庭關係、財產等利益糾紛等多方向調查。

左起：父親、孫兒及爺爺。3名死者遺體由同一輛黑箱車舁送殮房。