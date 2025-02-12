大埔司機撞車逃走被截停　即連隊兩啤酒擾酒測程序　囚6周兼停牌

一名35歲男司機，去年7月12日於大埔汀角路，駕私家車撞向另一私家車後企圖逃走，被途經駕駛者截停後，飲下兩罐啤酒，企圖干擾酒精呼氣測試程序及結果。警員拘捕該名司機，他被控「危險駕駛」、「酒後駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」等7項罪名，今日（12日）被判囚6周、停牌6個月及罰款3,000元。



案中被撞私家車的司機受輕傷，經治理後已經出院。



去年7月12日有駕駛人士途經大埔汀角路，目擊一輛私家車懷疑撞向另一輛私家車後，企圖駛離現場，於是上前截停肇事車輛，並懷疑該名男司機涉嫌酒後駕駛，遂報警求助。其間，肇事男司機於私家車內取出兩罐啤酒飲下，試圖干擾酒精呼氣測試程序及結果。

警員接報到場，經初步調查，該名案發時35歲姓汪本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。案件交由新界北總區交通部意外調查隊跟進調查。

粉嶺裁判法院。（資料圖片）

警方經深入調查及徵詢法律意見後，汪男被落案起訴共7項罪名，包括各一項「危險駕駛」、「酒後駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」、「妨礙司法公正」，以及3項「在道路上駕駛有缺陷的車輛」。

案件今日（12日）於粉嶺裁判法院提堂，汪男被裁定罪名成立，判囚6星期、停牌6個月及罰款3,000元。

涉案35歲男司機在粉嶺裁判法院被判監6星期、停牌6個月及罰款3,000元。（資料圖片）

警方提醒巿民，酒後駕駛危害自身及其他道路使用者的安全；以任何方式試圖干擾酒精呼氣測試程序及結果，有可能干犯妨礙司法公正罪。

根據香港法例，「酒後駕駛」及「妨礙司法公正」屬嚴重罪行。「酒後駕駛」一經定罪，最高可判監3年、罰款2.5萬元，並分别須停牌3年。警方呼籲市民為己為人，切勿以身試法。