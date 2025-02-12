海關截韓國入口私煙　搗屯門工廈私煙倉　拘一男檢$1,400萬貨

海關於周日及昨日（9日及11日）分別截查兩批從韓國進口、報稱為紙盒樣板的貨物，發現從X光影像可疑，在貨物內搜出大批未完稅香煙。人員今日（12日）進行監控遞送行動，再搗破屯門兩個工廈私煙儲存倉。整個行動中共一共檢獲310萬支私煙，估計市值約1,400萬元，應貨稅值約1,000萬元。一名報稱為商人的41歲男子被捕。



海關展開監控遞送行動，拘捕一名41歲中國籍男子，他為郵包收件人。

海關機場科人員於2月9日及2月11日，根據風險管理原則，抽驗兩批從韓國入口、報稱為紙盒樣板的貨物，人員發現X光影像有可疑，於是打開貨物檢查，揭發內藏約110萬支未完稅香煙。

海關稅收罪案調查科接手跟進，郵包資料顯示，收貨地址為屯門一個工業大廈商用單位。海關於今日（12日）展開監控遞送行動，於單位內拘捕涉案郵包收件人，他為41歲中國籍男子，報稱任職商人。

人員其後在被捕人租用的兩個商用單位，檢獲204萬支同牌子私煙。該兩個單位均用作儲存及分銷私煙，並使用保健食品及口罩作掩飾。海關相信，行動已瓦解一個以跨境郵包途徑用作走私香煙的集團，總共310萬支私煙，估計市值約1,400萬元，應貨稅值為1,000萬元。

海關在屯門私煙倉檢獲204萬支私煙。

海關指，將繼續從不同層面全方位打擊私煙活動，堵截不同方式渠道的私煙活動；並呼籲市民切勿抱有僥倖心態，認為私煙數量少就可以逃過法網，無論透過郵包、寄送、電話落單、網上訂購或街頭販賣，不論涉及的香煙數量多寡，只要海關有理由相信是未完稅香煙，定必果斷執法，提醒市民切勿貪圖利益而負上刑責。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。而走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。