消息：搶劫案疑犯元朗警署羈留倉內亡　同倉有同案另一黑幫兩疑犯

消息指，一名搶劫案男疑犯，在元朗警署羈留期間死亡。事發時同一羈留倉內，還有涉及同一搶劫案的另外兩名疑犯，而死者與該兩名疑犯，分別有兩個不同黑幫的背景。



據了解，死者為44歲姓王男子，有黑社會「和勝和」背景；同倉另外兩名分別18歲姓藍和20歲姓方的男疑犯，則有「新義安」背景。3人涉及2月9日清晨一宗發生在天水圍區內的搶劫案，同日被捕後被羈留，其後被落案起訴，至2月11日早上被押解到屯門裁判法院提堂，之後被下令還押元朗警署羈留以待進行認人程序。



今日（12日）晚上，3人被羈留在元朗警署同一羈留倉內期間，人員派發晚餐時發現王男昏迷，其後被證實死亡。警方循屍體發現方向調查事件，案件交由元朗警區刑事調查第五隊跟進。王男死因有待驗屍後確定。



元朗警署。（王譯揚攝）

據知，2月9日早上6時許，一名75歲姓彭老翁獨自在天水圍天晴邨晨運，其間王男疑突然現身用膠水樽打彭翁頭部，彭翁失平衡倒地，藍男隨即用腳踢他，王男則搶去彭翁褲袋內載有約1,000元的銀包，案發期間方男在旁把風。3名疑犯得手後逃去，彭翁報警求助。

警方追查閉路電視後，2月9日早上約10時半掩至王男的住所，在屋內拘捕王男、藍男和方男，以及另一名同樣有「新義安」背景的20歲姓梁男子。警方調查後，梁男獲釋，王男、藍男和方男則被扣查，待進行認人程序，至今日晚上王男被發現在羈留倉內死亡。