57歲女借戶口助洗黑錢$4400萬　三罪名成立　被加刑囚56個月

一名57歲女子於2021年至2022年期間，提供自己的兩個銀行戶口予不法分子清洗合共4400萬元犯罪得益，她今日（13日）在區域法院承認承認三項洗黑錢罪，被判罪名成立。法庭批准警方的申請，加重被告30%刑期，最終被判囚56個月。



東區警區重案組第一隊主管偵緝督察鄺穎（左）及財富情報及調查科 申文燕高級督察（右）。

東區警區重案組第一隊主管偵緝督察鄺穎指，警方於2022年8月接獲一間虛擬銀行情報，指一名報稱侍應的57歲女子涉及可疑交易，該女子戶口的存款及提款出現大額及頻密的現金交易，懷疑她利用戶口清洗黑錢。東區重案組接案後，得知該女子持有兩個個人銀行戶口，並於2021年3月至2022年1月間處理大約1000萬港元的犯罪得益。女子亦開立一間空殼裝修公司，於2021年5月至2022年4月短短11個月間，利用公司戶口處理大約3400萬港元款項。警方於2023年3月16日拘捕該名女子。徵詢律政司意見後，於2024年2月起訴該名女子三項「洗黑錢」罪。

今日（13日）被告人在區域法院承認三項「洗黑錢」罪，被法庭判處罪名成立。案件中，警方就判刑向法庭申請加刑。經法庭審視後，批准加重百分之三十刑罰，被告其後被判處監禁56個月。警方重申，為提升對傀儡戶口收取騙款或其他犯罪得益的阻嚇性，會就案件的嚴重性，向法庭申請加重刑罰。

財富情報及調查科申文燕高級督察呼籲市民切勿租借賣銀行戶口。

財富情報及調查科申文燕高級督察呼籲，市民如果租借賣銀行戶口比其他人使用，而該戶口被不法分子用作處理贓款，就有機會干犯洗黑錢罪行。有見使用傀儡戶口清洗黑錢的情況愈趨嚴重，警方就涉及傀儡戶口的適合案件，會同律政司商討及徵詢意見，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。

以今日案件為例，一名女子因為供戶口予他人利用作清洗黑錢用途，被法庭加刑14 個月。 由2023年10月至今，已經有51名人士因租借賣戶口，因洗黑錢罪定罪及被法庭加刑，刑期分別增加八分一至三分一不等(3至13個月)。

警方強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，同時傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢屬嚴重罪行，最高可被判罰款港幣500萬元及監禁14年。不論借出或賣出戶口以用作清洗黑錢，所帶來的刑罰及後果遠超於犯罪集團給予的金錢利益。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。

除大型執法行動，財富情報及調查科在預防洗黑錢方面亦做了教育及宣傳工作，向市民大眾推廣反洗黑錢的訊息。透過社交媒體平台、公私營機構及政府部門合作，在不同商場、街市及巴士車身等平台展示反洗黑錢海報，亦會在電台及電視台節目時段宣揚反洗黑錢訊息。警方希望透過不同途徑提醒市民保護個人戶口的重要性，緊記銀行戶口，「唔租，唔借，唔賣」。