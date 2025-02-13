全港首隻獲國際認可導盲犬Deanna離世　「爸爸」曾建平：來世再聚

全港第一隻獲國際認可的導盲犬Deanna，據悉今日（13日）離世。「爸爸」曾建平在facebook專頁透露，「Deanna昨天與我們共度元宵，今早福壽全歸，安詳地到了更美好的世界，來世與我們再聚。」大批網民表示不捨，有人憶述偶遇Deanna的種種回憶，「妳的聰穎、非凡、可愛、忠誠，永存在我們心中，妳要快樂地在彩虹橋奔跑！」



「爸爸」曾建平在facebook專頁透露，「Deanna昨天與我們共度元宵，今早福壽全歸，安詳地到了更美好的世界，來世與我們再聚。」大批網民表示不捨。

Deanna的「爸爸」、香港罕見疾病聯盟創辦人兼會長曾建平（視網膜色素病變患者），今午在facebook透露Deanna的死訊，大批網民留言「R.I.P.」悼念，不少人憶述偶遇Deanna的經歷。有網民指，「我本身是動物驚恐的。記得好多年前搭巴士遇上曾生和Deanna坐我隔離，我失儀嚇了一嚇，多謝曾生友善地介紹Deanna同導盲犬畀我認識，仲送咗一張書簽畀我。記得Deanna好乖，全程十分安靜地坐下來。那次應該係我同犬隻坐得最近的一次。之後偶爾在街上再同曾生和Deanna遇上，我都會同家人講返起那一次巴士上的偶遇。」

亦有人指，「Deanna 囡囡，多謝您為人類嘅付出，非常深刻喺街上偶遇您和曾生一次，看見您乖巧咁帶曾生上Van仔，好難忘，我哋會一直掛念您」；其他人亦紛紛致哀，「Deanna，你應該係唯一一隻在我心裏佔有美好回憶的犬隻」、「但願你在另一個世界，快樂地玩樂」、「Deanna妳的聰穎、非凡、可愛、忠誠，永存在我們心中，妳要快樂地在彩虹橋奔跑！」

2012年，兩歲的拉布拉多Deanna，於美國受訓後抵港，成為本港首批獲國際認可資格的導盲犬，擔當曾建平的「眼睛」，為他導航，多過寒暑形影不離。2021年夏天，Deanna卸下導盲鞍，正式退役，早已將Deanna視為摯親家人的曾建平，承諾好好照顧牠，互相守護，繼續一同生活。曾建平早年接受《香港01》訪問時指，「如果沒有牠帶我，很多事情都我未必做得到，牠幫助了我這麼多年，我都當報恩，老年好好照顧牠。」

曾建平曾著作《忠心GPS遊世界》，指Deanna是香港首隻獲認可資格的導盲犬，牠亦成為「作者」之一，透過其雙眼分享與「爸爸」在旅途的種種。曾建平又不時會在社交平台交代Deanna的退休生活，又會上載「接棒」Vinny的一點一滴。去年9月，曾建平更與朋友幫Deanna補辦其14歲的生日會，曾建平指「Deanna仍然好精靈，好為食」。

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「爸爸」曾建平在facebook專頁透露，「Deanna昨天與我們共度元宵，今早福壽全歸，安詳地到了更美好的世界，來世與我們再聚。」大批網民表示不捨。