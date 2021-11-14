導盲犬卸下導盲鞍　人狗逆轉身份與責任　主人：換我照顧牠

活了大半輩子，牠的任務是與他遊遍大城小巷，導航是牠的本能。



11歲的Deanna，換算人類的年齡已是七旬婆婆，今年夏天光榮退役導盲使命；今日，牠坐在主人跟旁安享平靜。



共同經歷了九個寒暑，曾建平早早將Deanna視為家人，儘管愛犬無法再當他的GPS，仍承諾好好照顧牠，互相守護。



2012年，才兩歲的Deanna於美國受訓後抵港，成為本港第一批獲國際認可資格的導盲犬，擔當曾建平的眼睛為他導航。「我經常跟朋友說，家中是沒有一個家人，可以24小時陪著你，但Deanna在過去多年，只有牠是會24小時與我在一起。」無論遠行出差，曾建平與Deanna幾乎形影不離，即使是遠行出差亦陪伴左右，不論在精神或生活上這頭拉布拉多犬都支持曾建平走每一步。「如果沒有牠帶我，很多事情都我未必做得到，牠幫助了我這麼多年，我都當報恩，老年好好照顧牠。」

未慣卸下導盲鞍的生活 無法再24小時陪伴主人

工作大半生，很多人到退休的一時三刻，生活的編排上未適應、心頭也有點空虛，Deanna也不例外。過去9年，Deanna每天外出工作都戴上導盲鞍和制服，穿梭各公眾場所、食肆及交通運輸設施等，只是卸下「Gear（裝備）」的Deanna再無「特權」。

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香港導盲犬協會導盲犬導師余曦陽表示「因為可能很多地方，他們卸下了制服、導盲鞍，有機會未能夠再進入商場，不能夠再乘車。不能再跟著視障人士24小時出入。對於某些導盲犬，一開始的退休生活，會有少許不習慣，不過狗仔會隨著時間適應。」

......任何人士如拒絕視障人士攜同導盲犬，包括正在和視障人士接受引路訓練的導盲幼犬，進入容許公眾人士進入的處所，或拒絕向他提供服務或設施，就有可能被視為違反《殘疾歧視條例》。 平機會主席陳章明(2018年)

未享褔先撒嬌 「接班狗」出現憂地位不保

為了讓Deanna婆婆有更好的休息和照顧，曾建平原本安排Deanna與外傭姐姐同房，即使他外出也有人照顧和陪伴Deanna。不過Deanna似乎未明白他的用心：「過了兩三日，我聽家人說牠好像病得很嚴重，尾巴就較弱無力，與以前大不同。」曾建平覺得Deanna可能不開心，「後來就讓牠重回我的房間睡覺，好像以前一般，又餵牠食物，可能覺得爹爹還是會照顧、愛錫牠，所以牠是開心了。」

Deanna正式退休，每天早上與曾健平一起出門上班的使命，由「新丁」Vinnie接班。曾健平指Deanna要適應退休「狗生活」一點都不容易，「最初我拿起導盲鞍，我要外出牠就肯定過來，後來牠知道不是由牠來戴，但我有時都跟牠說『Deanna你乖，留在家中』我鍚一鍚牠很乖，牠不會堅持或搶住出去。」

又有一次，曾健平與工人姐姐帶Deanna和Vinnie到樓下大小便後，他隨即就外出，但Deanna站在大門口，看著玻璃門久久不願離開，「好像很不捨得，牠都是一隻很有靈性的狗。」

與接班人Vinnie不打不相識

除了要習慣退休「狗生活」，Deanna亦要習慣接替自己工作的Vinnie。「最初Vinnie叫牠一起玩的時候，Deanna不玩、不理會牠。」曾健平稱兩隻狗需要時間磨合：「漸漸兩隻狗一起搶玩具，Deanna甚至會叼玩具，主動叫Vinnie一起玩，然後兩隻狗追來追去。」曾健平終於鬆一口氣。

在今年發現牠的關節，走路時有問題，後來經過導盲犬協會及獸醫來看過，認為牠已經是11歲，已經到了退休的時間。 導盲犬使用者曾建平

曾建平：「如果沒有牠帶我，很多事情都我未必做得到，牠幫助了我這麼多年，我都當報恩，老年好好照顧牠。」(林頌華攝)

導盲犬退休潮湧現 須寄養家庭或公眾領養

不過並不是每隻退休的導盲犬，都好像Deanna那麼幸運，可以與視障使用者繼續生活。余曦陽表示一般退休導盲犬，會優先交由導盲犬使用者照顧，其次是(導盲犬)以前的寄養家庭，或由公眾領養。

畢竟狗狗年紀大，健康大不如前，特別需要照顧及醫療開支。「如果導盲犬使用者衡量過自己能力上，不論是經濟或體力上，未必應付到一隻年老的大狗，很大機會交回給協會，再決定尋找寄養家庭」余曦陽表示，退休導盲犬要尋找寄養家庭並不容易，「我們都收到很多不同的(領養)申請，但可能大家都希望，有一隻年輕的狗仔陪伴自己，可以多些出戶外活動，又或者可以有更多時間，陪伴自己的家庭。」

香港導盲犬協會自2011年開始引進導盲犬服務，2021年剛好是第10年，而導盲犬一般8至10歲要退休，導盲犬湧現退休潮，截自今年10月，已經有8隻退休。根據協會數據，現役導盲犬約32隻，預計有12隻於未來5年陸續退休。余曦陽表示協會正籌備退休導盲犬基金，期望日後可以補助導盲犬使用者，減輕他們在經濟上照顧退休導盲犬的憂慮，或者是日後公眾領養、其他領養家庭，都可以有部分的援助，令他們更容易領養和照顧為視障人士無私付出的導盲犬。

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