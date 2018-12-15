【深水埗掟錢】有意圖掟錢涉干犯公安條例　市民執錢可能犯法？

今午深水埗黃金電腦商場附近，突然大量鈔票從天而降，紙幣在半空隨風飄蕩，徐徐散落行人路。過百途人走出馬路爭相搶錢，堵塞馬路，造成鬧市一片混亂。如此瘋狂的畫面，令人想起2014年平安夜於灣仔發生的「解款車跌錢事件」，前車可鑑，大律師陸偉雄籲市民切勿貪心，因在公眾地方執取鈔票，有機會觸犯盜竊罪，「除非證明到自己執嗰張係佢掟嗰張」；至於掟錢落街的人士則可能因擾亂公眾秩序，干犯《公安條例》第17B(2)條。

大批警員上天台調查。 （郭倩雯攝）

大律師陸偉雄指，有人在深水埗鬧市公然掟錢落街引起一時騷動，分分鐘要負上法律責任。陸解釋，任何人士以這種方法派錢，均有可能觸犯香港法例第245章 《公安條例》第17B(2)條：在公眾地方內擾亂秩序行為，其次亦有機會觸犯「亂拋垃圾」或「高空擲物」，惟機會相對較低。

如掟錢者事先張揚或宣傳 顯示有明確意圖擾亂秩序

陸表示，今午有人在深水埗掟錢落街，令過百途人走出馬路爭相搶錢，堵塞馬路，已造成鬧市一片混亂，若能證明掟錢者有意圖以派錢作宣傳及引人關注而擾亂公眾秩序，很大可能干犯了《公安條例》第17B(2)條，因條文列明：「在公眾地方作出喧嘩或擾亂秩序的行為……意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞」，而一旦罪成，可處第2級罰款及監禁12個月。陸偉雄舉例，如有人明知掟錢落街或當街裸跑會引起大量人士圍觀或造成混亂，且行事前專登在社交平台事先張揚或以作宣傳，則更能顯示他有明顯意圖。

警員到場調查。（郭倩雯攝）

途人執錢或觸犯盜竊罪 2014年解款車跌錢事件多人被控

至於執錢的途人又有沒有觸犯法例呢？陸偉雄解釋，鈔票屬於具有價值的財物，市民如在公眾地方拾取明知不屬於自己的鈔票，即屬不誠實挪佔及剝奪他人的財產，已有可能觸犯盜竊罪。陸偉雄勸市民切勿貪心，因2014年灣仔解款車跌錢事件，不少有份執錢的市民都被控盜竊罪。即使有人事先張揚會掟錢落街，執錢的市民亦要證明「自己執嗰張係佢掟嗰張」。

如掟錢者多於一人 可以夥同犯罪原則一同被檢控

其實今午掟錢事件發生前，有一名男子（幣少爺）曾在facebook直播預告將會有錢從天而降，惟直播期間沒有拍攝到該男子親自登上天台灑銀紙，但他一聲指示下，隨即有人掟錢落街。陸偉雄指，此舉或可證明是多人合作，如有證據證明該名男子與伙伴合作掟錢落街，造成混亂，則可以夥同犯罪（joint enterprise）原則一同被檢控，因參與者是有「共同目的」作出犯罪行為。

市民使用金錢是否違法

對於有人於深水埗一樓宇天台，灑下大批一百元紙幣，立法會議員蔣麗芸認為因有關行為引起市民瘋狂爭搶，雖無人受傷，但已產生混亂，要求警方跟進及調查有關金錢是否合法所得，而市民使用有關金錢是否違法，警方有需要交代。

現場有大批市民。 （郭倩雯攝）

過往有人於街上撒錢事件簿:

2017年2月28日，一名男子駕車駛經八鄉青朗公路，駛離大欖隧道收費亭約1公里後，發現路邊有不同面額鈔票散滿一地，於是報警。警方擔心有途人瘋搶，派出多輛警員檢回鈔票，共檢獲200多張不同面額鈔票，包括10元、20元、100元及500元鈔票，總值約9000元。案件列作發現財物案。

2017年7月9日，兩名口罩男手持尋找債仔的傳單，在荃灣馬路撒向途人，內夾有一張10元鈔票，吸引不少街坊執拾，有街坊高呼：「有錢呀，執呀！」

2015年2月26日及27日，大埔一連發生兩宗天降紙鈔事件，惟當時解款車事件有市民被檢控及判刑，起阻嚇作用，故兩宗事件中無人拾錢。其中一宗在大埔廣場有17張20元鈔票從天而降；至翌晚大埔廣福里一名有精神病紀錄男子，較早前在銀行提取20萬元現金，花了一半後，在家中向街外撒錢，合共49張1000元鈔票，惟無人敢執拾。

2014年12月24日，一輛載有總值2億7千萬解款車駛經港島灣仔告士打道西行近史釗域道時，車門突然打開，三個裝有總值5,200萬元紙幣的錢箱由車上跌至馬路，大批紙鈔灑滿馬路，數十名市民上前執錢，合共1,523萬被拾走。事件中最少8名拾錢不還的市民涉盜竊被捕，至今仍有近683萬港元紙幣不知去向。

2010年1月9日，黃大仙慈雲山中心商場一名男子提款2萬元後當街派錢，手持大疊500元現鈔見人便派，有市民收下，亦有人拒收。男子其後將錢棄於地上，被休班海關關員拾起，交由警方跟進。警方證實男子有精神病紀錄，登記資料後離去。