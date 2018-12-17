【幣少爺被捕】扣查期間玩fb又不適　反問：（FCC）股價跌成點？

深水埗掟錢風波持續發酵，一直否認策劃事件的24歲「幣少爺」黃鉦傑，昨（16日）午駕駛林寶堅尼現身深水埗一刻即遭拘捕，先後被搜車、搜屋、帶署，至今日凌晨又報稱不適送院，「頭暈呀，同埋順便去驗埋傷。」出院時更反問記者：「啲股價跌成點呀？」扣查期間他兩度更新facebook專頁，聲稱「只係協助調查」，又指事件衝出國際，「休息完後會陸陸續續見各大唔同國家嘅記者」。

被捕「幣少爺」黃鉦傑凌晨於扣查期間，報稱頭暈兼要「驗傷」送院。（陳永武攝）

▼扣查期間不適 「頭暈呀，同埋順便去驗埋傷」

昨午約3時50分，「幣少爺」駕駛林寶堅尼現身深水埗福榮街黃金商場對開，被在場警員以涉嫌「擾亂公眾秩序」拘捕，當時他更開facebook直播被捕過程，警方其後表示不排除有更多人被捕。直至周一（17日）凌晨約2時，他報稱不適，鎖上手扣、腰纏鐵鏈被押解往明愛醫院治理。他甫落車即向傳媒表示，「頭暈呀，同埋順便去驗埋傷。」但他未有回答那裡受傷，亦未見他有表面傷痕。

▼反問記者：啲股價跌成點呀？

至清晨約5時14分，他被押離醫院，再帶返警署扣查，期間反問記者：「（FCC）啲股價跌成點呀？」據幣虎網顯示，「幣少爺」推銷的虛擬貨幣FileCash Coin（FCC）自他被捕前後，一度由高位14.55美元暴跌近七成至4.74美元，昨晚才輕微由低位回升。

扣查期間，「幣少爺」一度於fb轉頁上載附有三張口供紙的帖文，及後已被刪除。（幣少爺—新世代礦業 fb 截圖） ▼fb上載口供紙 聲稱「只係協助調查」 「幣少爺」被扣查於深水埗警署期間，昨晚約11時45分，其facebook專頁「幣少爺—新世代礦業」曾經更新一篇上載附有三張口供紙的帖文，顯示他昨傍晚時份錄取約20分鐘口供，雖然口供紙清楚寫明他是被捕，但字裡行間他則稱「又要d（啲）葡萄友失望了，只係協助調查‥‥‥」又指「我冇可能令全世界都喜歡我，但只要有人喜歡我支持我就足夠了」。 ▼「我又冇做過壞事，從來都光明正大」 帖文中又提及今次事件令全世界認識其推銷的虛擬貨幣，即使外國媒體亦爭相報道事件，「休息完後會陸陸續續見各大唔同國家嘅記者」。但不足一小時口供紙及該帖文已全數被刪，及後改為上載數張林寶堅尼座駕相片的帖文，聲稱「我又冇做過壞事，從來都光明正大，黎（嚟）緊會約見唔同國家嘅記者」。