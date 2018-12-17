【港人菲製毒案】家屬盼籌300萬律師費　入境處保安局首討論案情

四名港人兩年前於菲律賓被控在漁船上製毒及藏毒，案件經過兩年零五個月的審訊後，上周五(14日)當地法院裁定4人製毒罪不成立，藏毒罪成立，被判終身監禁。家屬回港後，與協助他們的立法會議員涂謹申多次表達事件，希望特區政府及中央政府關注案件。涂謹申稱，事件後政府態度有轉變，今(17日)早入境處及保安局員就案件首次與他開會，了解案情及後續的法律程序。由於家屬一致認為四名港人是無辜的，會就案件進行上訴及覆檢，惟現時四個家屬家庭面臨財政問題，希望能眾籌300萬的律師費。

四名港人被判終身監禁。（家屬提供圖片）

港府態度有轉變 首次與涂謹申就案件開會

四名港人判罪後，多名政府官員就事件發言，涂謹申認為政府態度有轉變，他又透露，保安局局長李家超昨日致電給他了解事件，而今早入境處助理處長以及李家超的政務助理亦首次與涂謹申見面，「第一次同佢哋就關於呢四個香港人開會，之前我哋約林鄭月娥開會，希望見面，係拒絕咗。」涂謹申表示。會上他們用了一半時間討論案情，另一半時間關注四名港人的處境及待遇問題。現時四名港人已轉監獄，涂謹申向入境處反映，希望盡快安排當地大使探望他們，以及盡快通知現時的監獄位置，以安排家屬探望及匯伙食費。

梁樹福的女兒梁穎琳不時用手機翻看與爸爸的合照。（資料圖片／余睿菁攝）

家人盼眾籌300萬律師費

涂謹申稱，家屬現時一致決定就案件上訴及覆檢，具體的程序有待律師詳細的指導。而現時，四個家庭已支付了過百萬港元的律師費，四個普通家庭已山窮水盡，希望發起募捐，眾籌300萬港元的律師費。其中一名被捕港人梁樹福的女兒梁穎琳稱，「到呢一刻我都相信我爹哋係無辜嘅，我唔理佢嘅勝算、我哋嘅上訴成功與否，我都一定會堅持到底，唔會向佢哋認輸。」她呼籲市民能捐款支持四個家庭進行上訴及覆檢。

剩餘律師費全數捐慈善機構

涂謹申稱，現時眾籌所得的捐款純粹作為支付律師費，不包括其他的費用如監獄伙食費、家屬往菲律賓的旅費等，涂謹申稱，一旦銀行戶口已籌得300萬，會立即呼籲市民停止捐款，「會定期檢查、公布有關費用，令捐贈者相信佢地費用係支付喺尋求公義。」而沉冤得雪後，若有剩餘的錢會全數捐給慈善機構。

家屬與立法會議員涂謹申一同開記者會，呼籲市民捐款助上訴案件。（黃廸雯攝）

問及會否就上訴尋求新的證據，涂謹申稱，「以往嘅證據根本任何一個合理、文明嘅法院，都已經係無罪㗎喇。」現時，他希望透過特區政府及中央政麼的關注，可得到一個公平的審訊，「外交層次去表達強烈關注，透過信件能夠講出關注嘅地方，相信菲律賓方面能明智、謹慎、小心去處理成個案情。」

若控方上訴是置港人於死地

四名港人製毒罪不成立，有菲律賓媒體報導指，控方擔憂脫罪不利於日後同類案件，正考慮就案件尋求法律意見。涂謹申表示，現時仍未收到律師通知控方會進行上訴，若對方真的這樣做，是置港人於死地，「菲律賓實在欺人太甚、實在太過分」，他認為對方若真行這一步，特區政府及中央政府更加要關注事件，「如果我哋嗰政府可以表達強烈嘅關注，佢哋對方都唔敢咁過分。」

船上四名(由左至右)港人梁樹福、盧榮輝、陳國棟及郭錦華被捕。(家屬提供圖片)