【酒店殉情】婚外情壓力爆煲　服安眠藥自殺　男死女一度昏迷

今早10時48分，警方接獲酒店職員報案，指一男一女住客在灣仔道一間酒店內昏迷，救護員接報到場，發現男子已當場身亡，女子則陷昏迷，送往律敦治醫院搶救。警方正在現場調查事件。據了解，男事主60多歲，警方懷疑二人曾在酒店內服藥。

據了解，涉事兩名男女年約60歲，兩人各有家室，但展開了一段婚外情，疑因出軌壓力，昨日相約到酒店租房服安眠藥自殺，警方在酒店內發現遺書。女事主為退休人士，今早家人亦已報案指事主失蹤，其後就有酒店職員揭發事件。

灣仔分區助理指揮官（刑事） 警司關頌賢。（賴雯心攝） 房內發現安眠藥的空瓶 二人為小學同學 灣仔警區助理指揮官（刑事） 警司關頌賢指，警方於酒店房間內發現一瓶原有50粒安眠藥的藥瓶、烈酒 及一杯疑與烈酒混合的啡色不明液體，房內亦有一把未開封的牛肉刀及清潔用品，如漂白水。關續指，62歲的男死者與60歲的女傷者二人為小學同學，直至3年前於小學同學聚會中重遇，及後一直保持聯絡。女事主亦曾於死者的公司工作一年多，直至4、5個月前離職。另外，警方又於房間內檢獲2封由女事主寫下的遺書，內容包括其生活不愉快及交代死後的資產分配事宜。 關補充，死者身上沒有明顯傷痕，房內亦沒有打鬥痕跡，死因有待驗屍確認。至於二人是否屬情侶關係則有待調查。現時女事主清醒，惟情緒不穩要繼續觀察，暫未適合落口供。警方會循自殺協定方向繼續調查。

求助網站和熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線 : 23892222

醫院管理局精神健康專線 : 24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

​學友社學生熱線：25033399

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線 : 23820000