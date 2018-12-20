【酒店殉情】女傷者fb頻發情夫合照　涉協定自殺或被捕

今早10時48分，警方接獲灣仔利景酒店職員報案，指一男一女住客在酒店房間內昏迷，警方及救護員接報到場，發現男子已當場身亡，女子則陷昏迷，送往律敦治醫院搶救，女事主後來已恢復意識，惟情緒激動。消息指，警方會詳細調查案件，不排除會以涉嫌協同自殺拘捕女事主。女事主目前情況嚴重 據了解，他們是小學同學，二人約於3年前的同學聚會中重逢後，就一直保持聯絡，而且二人經常一同出席朋友聚會。女事主愛得高調，二人關係有跡可尋，於她的Facebook上，有大量與死者的合照；而男死者則未見於社交媒體上發放過與事主的合照。

朱於救護員到場後證實死亡。（賴雯心攝）

一名62歲姓朱男子及一名60歲姓張女子今早被發現倒卧於利景酒店的房間內，男子當場證實不治，女事主則已恢復清醒。灣仔警區助理指揮官（刑事） 警司關頌賢指，朱及張二人為小學同學，直至3年前於小學同學聚會中重遇，及後一直保持聯絡。女事主亦曾於死者任職倉務員的公司工作一年多，直至4、5個月前離職。

女事主愛得高調 以「啟蒙老師」形容死者

他們二人重逢後，朱張二人經常一同出席朋友聚會。張愛得高調，二人關係有跡可尋。於她的Facebook上，有大量於朋友聚會中的合照，其中張更以「啟蒙老師」形容情夫。於今日凌晨零時許，她發帖文指「六十歲無憾，有你陪我走」，其後就將Facebook的頭像改為二人合照，其中一張女事主更依偎在死者膊頭上，表現親暱。於4日前（16日），張在朋友聚會後發帖文指「2018最後一次飯聚，好有氣氛，又要等2019喇！但會否是最後一次呢。」，而當中亦有與朱的合照。

另一邊廂，62歲的朱已為兩名孫女之祖父，而朱的社交媒體上只有發放與女兒及兩名孫兒享天倫樂的合照，他則未有主動發放與張的合照。

張與朱的Facebook合照：

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如有確實證據 會以涉嫌協同自殺拘捕女事主

警方今日於酒店房間內發現一瓶原有50粒安眠藥的藥瓶、烈酒及一杯疑威士忌加安眠藥物混合的啡色液體，房內亦有一把未開封的牛肉刀及清潔用品，如漂白水及滴露等。張亦於房間內遺下2封遺書，當中透露自己生活不快等。警方指，現時張雖已清醒，惟她情緒激動，未適宜落口供。另外有消息指，如情況許可，會以涉嫌協同自殺拘捕女事主。

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第33B條「協同自殺的刑事法律責任」，任何人協助、教唆、慫使或促致他人自殺或進行自殺企圖，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，一經定罪，可處監禁14年。

二人於利景酒店中殉情。（賴雯心攝）

婚外情基於對婚姻不滿 當事人應開放自己與朋友及家人討論

宏恩基督教心理學系副主任黃葉仲萍博士指，無論甚麼年紀，婚外情是基於夫婦間其中一方，甚至雙方都對婚姻不滿。若遇此情況，黃建議兩人應開放自己與另一半討論問題，即使離婚或許亦會是一個解決方案。黃續指，相信事主年紀較大，二人都未必能開放自己與家人交代，因此雙方所面對的壓力都較一般人大，當他們未有其他更好的方法時就不能面對事件，開始逃避繼而衍生尋死的念頭。「想尋死嘅人多數都係平時收收埋埋太耐，之後一次過爆發。所以朋友嘅陪伴同開解好重要」。

至於雙方的家人，黃直言會出現兩極的反應，「一係好自責，一係好嬲」她指，家人自責是因為覺得自己未夠體諒及埋怨自己未有發現家人有異樣；而憤怒則基於事主未有向家人坦白。因此，黃覺得死者的家人此時亦需要朋友的陪伴及開解，在需要時可尋求專業的輔導。