【大埔斬妻案】分身家惹殺機　妻擁大屋業權　與丈夫持多間公司

大埔昨晚發生倫常血案，坑下莆村一對年約六旬的夫婦疑感情破裂，為分配家產問題爭執，其間丈夫黎耀堂以生果刀及鐵鏟襲擊妻子陳明鳳，她後腦等多處中刀重創，昏迷送院。記者翻查資料顯示，陳婦名下持有一間村屋、私家車及四家公司，部份公司與丈夫聯名持有。

黎氏夫婦家境不俗，居住在坑下莆村一村屋內。記者今早到訪涉事村屋，發現村屋佔地廣闊，有寬敞花園停泊一輛由妻子陳明鳳持有的私家車，並設有錦鯉魚池及儲物空間。翻查土地註冊處資料顯示，在2012年長子以808萬購入該村屋，並於2016年以送讓契的方式轉贈給母親陳明鳳。而停泊在該村屋花園內的私家車，也是由陳婦持有。另外，至今年2月，夫婦二人又以1,590萬元賣出了一個共同持有13年、位於上水的獨立屋物業，大賺630萬，身家豐厚。

夫婦瀕臨離婚 今年多次爭執需警方調查

黎氏夫婦因婚姻觸礁，瀕臨離婚邊緣，二人關係於過去一年轉差，今年曾多次發生爭執，需要警方登門協助。在今年8月31日，他們再次發生爭執，其間報稱有人激動手持武器，需要警方登門調查。據悉，警方經調查後確認該次衝突不涉及暴力，把這個家庭糾紛個案轉介社署跟進。

涉事村屋花園停泊一輛由女事主持有的私家車。(黃偉民攝)

根據公司註冊處資料，陳明鳳名下持有四家公司，分別從事成衣加工及環保科技開發，其中三家成衣加工公司與丈夫聯名持有。記者到訪有關公司註冊地址，發現沒有相關公司資料，只是一個個空置的單位。

分配家產問題惹爭執 丈夫刀斬妻子

事發在昨（21日）晚上11時許，夫婦二人於坑下莆村一村屋內因婚姻觸礁，討論分配家產問題爆發激烈爭執，期間黎耀堂盛怒之下，持生果刀及盆栽鏟子斬劈妻子，她走避不及，後腦、肩膊及嘴部最少中三刀，重創倒臥血泊中，不省人事，21歲幼子見狀慌忙制止及報警。據了解，事發時陳明鳳88歲母親及印傭在涉事單位內。黎耀堂以涉嫌「傷人」被警方拘捕，案件交由大埔警區重案組跟進。