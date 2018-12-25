【衝路障拒捕】車Cam直擊大追捕　毒品車公路狂飆警車閃燈緊追

今晨一部「毒品快餐車」於青葵公路衝過警方路障，展開近25公里警匪追逐，至機場一號客運大樓對開引發六車串燒相撞，毒品七人車司機跳橋逃走，警方正追緝其下落。有車Cam片拍得涉事七人車於公路高速行駛逃避警方追捕，三輛警車亮閃燈窮追，及後於機場撞車造成交通擠塞。

七人車司機棄車跳橋逃去

事發今凌晨4時許，新界南交通特遣隊於青葵公路往機場方向近長青隧道入口設置路障，作隨機呼氣測試，一輛灰色七人車未有於路障停下，警方立即進行追截，至近25公里外暢航路一號客運大樓對開，七人車失控撞向前方一輛的士，的士再被推前撞向一輛白色貨Van，尾隨的三輛警車同告收掣不及相撞。七人車司機棄車從客運大樓L8層橋面跳落橋下逃去無蹤，1名警員尾隨跳下追捕時受傷。

有的士司機行車記錄儀拍下事發時警車追捕七人車的情況，當時七人車於長青隧道出口快線高速駛過，一輛亮閃燈的警車緊隨其後追截，兩車於10秒後已拋離其他車輛失去蹤影。另一段車Cam片拍得毒品七人車沿北大嶼山公路近國泰城駛往機場方向，三輛警車從後緊追。最後一段車Cam片顯示於一號客運大樓外，當時已發生六車串燒，一條行車線封閉，警員於現場調查及疏導交通。